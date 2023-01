﻿Einfach mal reden: Die Sachsen-SPD sucht Input

Über 400 Anmeldungen und viele Diskussionen: Die sächsische SPD will in Leipzig mit der Öffentlichkeit neue Ideen für das nächste Wahlprogramm entwickeln. Kann das gelingen?

Leipzig. Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil ist guter Dinge – und so hat auch das sächsische Führungsduo in Gestalt von Kathrin Michel und Henning Homann gut lachen. Ausgiebig verteilt Klingbeil Lob an die Parteifreunde, nachdem er den Samstagvormittag in Leipzig verbracht hat. Er sehe eine „zuversichtliche, optimistische“ Partei, sagt Klingbeil, „eine SPD, die im Aufbruch ist, die einen Raum schafft, um neu zu denken“. Sie habe den Anspruch, „das Land zu prägen“. Kurzum: „Das ist hier ein guter Startpunkt.“

Die SPD als „Bündnis- und Netzwerk-Partei“

Zu einem Debattencamp hat die sächsische SPD an diesem Samstag eingeladen – nicht nur Parteimitglieder und gesellschaftliche Gruppe wie Gewerkschaften oder Verbände. Es durfte in den Leipziger Kubus kommen, wer einmal mit den „Genossen“ diskutieren wollte. Gemeinsam sollen Schwerpunkte und Ideen entwickelt werden, die in das Wahlprogramm für die nächste Landtagswahl 2024 einfließen.

Ähnlich hatte es die SPD vor Jahren im Bund gemacht, als Klingbeil noch Generalsekretär war. Dieses Konzept kopiert die Sachsen-SPD nun. Parteichef Homann spricht inzwischen beständig davon, dass man eine „Bündnis- und Netzwerk-Partei“ sei: Das klingt modern und formuliert zugleich den Anspruch, dass nicht nur die SPD die Gesellschaft verändern möchte, sondern auch die Gesellschaft die SPD verändern kann. Die SPD sucht Input.

Zuhören ist wichtig geworden

Über 400 Personen haben sich für den Gedankenaustausch angemeldet. Bereits in den Wochen vorher sammelte die SPD intern und extern Vorschläge und Idee für die einzelnen Diskussionsrunden, die in vier Räumen teils parallel ablaufen: Da wird im Saal „Gerechtigkeitsgenerator“ über die Wohnungspolitik beraten, während ein Stockwerk höher im Zimmer „Quantensprung“ über die Einsamkeit von Seniorinnen und Senioren geht. Am Nachmittag geht es unter anderem um die Mobilitätswende im Freistaat, um Chancengleichheit in der Bildungspolitik und dem Kampf gegen Rechtsextremismus.

Die SPD habe einen klaren Plan „für eine klimagerechte Wirtschaft, für gute Arbeitsplätze, für ein starkes Bildungssystem in Sachsen“, sagt der sächsische Parteichef Homann. „Wir sind in diesem Debattencamp dabei, diese Pläne weiterzuentwickeln, noch konkreter zu machen.“ Den einen richtigen Gedanken gibt es am Ende der unterschiedlichen Diskussionen nicht. Auch weil mitunter die Meinungen auseinander gehen: Ob der Leipziger Flughafen ausgebaut werden sollte, bleibt zum Beispiel ein Streitthema. Aber die SPD will alle Redebeiträge im Anschluss in Ruhe auswerten und für sich analysieren. Zuhören ist wichtig geworden.

Internes Grummeln hat abgenommen

Für die aktuelle Parteiführung ist das die konsequente Reaktion auf die Krise der jüngsten Vergangenheit. Nach der Wahlniederlage bei der Landtagswahl 2019, als die SPD von 12,4 auf 7,7 Prozent abrutschte, war die Stimmung mehr als nur gedrückt. Die SPD bildete zwar mit CDU und Grünen eine Koalition und blieb Teil der Landesregierung. Aber viele Mitglieder haderten. In der Folge ging der damalige Parteivorsitzende Martin Dulig.

Seit Oktober 2021 führen Homann und Michel die sächsische Sozialdemokratie. Die beiden sind bemüht, die Partei in ihrer ganzen Breite mitzunehmen. Es ist erkennbar ruhiger in der SPD geworden, das interne Grummeln hat abgenommen, die Basis fühlt sich größtenteils verstanden. Das Debattencamp ist ein Zeichen an die eigene Partei, dass das Dialogangebot weiterhin gilt, und eine Chance, auf den nahenden Wahlkampf einzustimmen. Die Parteispitze setzt gezielte Spitzen gegen den Koalitionspartner.

SPD-Bundeschef: Nicht denen in Berlin gefallen

Ein Fortschritt sei mit der CDU nicht möglich, sagt Michel zu Beginn. „Die SPD sorgt in Sachsen für die Veränderung – schon jetzt! Denn wir sind das Korrektiv.“ Was wohl möglich wäre, fragt sie, wenn man deutlich stärker wäre, wenn man statt 10 Landtagsabgeordneten 20 oder 25 hätte? Auch ihr Co-Vorsitzender Homann träumt von „neuen Machtverhältnissen“ nach der Landtagswahl und einem „neuen Gleichgewicht“. Die Bundestagswahl habe gezeigt, dass andere Konstellationen im Freistaat möglich seien. Die SPD lag 2021 mit 19,3 Prozent vor der CDU mit 17,2. Beide Vorsitzende geben daher als Motto für 2024 aus: „Der rote Balken nach oben, der schwarze Balken nach unten.“

Bundesparteichef Klingbeil empfiehlt seinen sächsischen Parteigenossen jedenfalls, sich nicht beirren und nicht von Besserwissern treiben zu lassen. Nicht immer wisse die Berliner Blase, was richtig sei. „Wenn wir eine klare Haltung haben – und die hatten wir zugegebenermaßen über einen gewissen Zeitraum nicht, diese Partei war in den letzten Jahren auch mal durchaus verunsichert – dann werden wir wieder zu einer Partei, an der Menschen sich orientieren.“ Es gelte: „Wir müssen nicht denen gefallen, die in Berlin bestimmen, was falsch und richtig ist. Sondern darauf zu hören, was die Menschen in diesem Land umtreibt.“ Er glaube jedenfalls, dass das nächste Wahlergebnis in Sachsen „deutlich besser wird“.