Tests zur Fahrtauglichkeit ab 70 stoßen in Sachsen auf Ablehnung

Leipzig. Pläne der EU-Kommission, die Fahrtauglichkeit von älteren Autofahrern regelmäßig zu überprüfen, stoßen auf Kritik. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lehnt mögliche Gesundheitschecks ab. Und auch im Freistaat Sachsen, wo Ältere besonders im ländlichen Raum auf das Auto angewiesen sind, ist die Stimmung einhellig: „Der EU-Plan ist für uns der falsche Weg“, sagt Andreas Nowak, verkehrspolitischer Sprecher der CDU im Sächsischen Landtag, und warnt vor einer Gängelung. Man befürworte grundsätzlich regelmäßige Gesundheitstests und Trainings zur Fahrertüchtigung, betont der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Gerhard Liebscher. „Bei der Entscheidung über die Fahrtauglichkeit sollte jedoch nicht auf Fahrverbote, sondern auf den gesunden Menschenverstand der Älteren gesetzt werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Brüssel wird derzeit über ein umfassendes Paket zu Verkehrsvorschriften verhandelt, das auch Änderungen bei der Neubeantragung von Führerscheinen beinhaltet. Autofahrer ab 70 Jahren sollen demnach ihren Führerschein künftig alle fünf Jahre neu beantragen, wobei auch die Fahrtauglichkeit überprüft wird. Ob dafür eine schriftliche Selbsteinschätzung reicht oder eine medizinische Untersuchung nötig ist, können die Mitgliedsstaaten selbst entscheiden. In Ländern wie Spanien oder Dänemark gibt es bereits entsprechende Regelungen. In Deutschland ist die Umsetzung angesichts des politischen Widerstands fraglich – aber eben auch nicht ausgeschlossen.

Wie repräsentativ sind Einzelfälle?

Wie viele Personen etwa in Leipzig oder im Umland betroffen wären, lässt sich schwer sagen. Im Landkreis Leipzig besitzen 82 034 Menschen, die 65 sind oder älter, einen Führerschein. Im Landkreis Nordsachsen sind es 72 007. Allerdings ist unklar, ob Personen mittlerweile umgezogen oder sogar verstorben sind. Die Stadt Leipzig und der Landkreis Mittelsachsen geben Zahlen gar nicht erst heraus, weil es keine belastbare Gesamtstatistik gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Regelung auf EU-Ebene soll für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen – auch in Deutschland, auch in Sachsen. Es scheint, als seien ältere Autofahrer ein besonderes Risiko. Für sich selbst und andere. Und die Polizeimeldungen der vergangenen Monate stützen den Eindruck: Eine Seniorin kracht in Borna mit dem Pkw gegen eine Hauswand. In Ostrau kommt eine Rentnerin von der Fahrbahn ab. Eine andere fährt bei Mockrehna erst Schlangenlinien und knallt dann gegen mehrere Bäume. Anfang des Jahres fährt eine Geisterfahrerin in ein anderes Auto. Was diese Beispiele verbindet: Die Fahrerinnen waren alle über 70 Jahre alt. Dazu verwirrt oder gesundheitlich angeschlagen. Aber wie repräsentativ sind solche Einzelfälle?

Fahrlehrer Döhler: „Sie möchten eine neutrale Meinung“

Bundesweit waren im Jahr 2021 exakt 14,5 Prozent der an Verkehrsunfällen Beteiligten 65 Jahre und älter – der Anteil der Gruppe in der Gesamtbevölkerung ist höher. In manchen Teilen Sachsens kann das schon anders aussehen, wie etwa eine Auswertung der Polizeidirektion Leipzig zeigt. 2023 zählten die Beamten in ihrem Zuständigkeitsgebiet, das auch die Landkreise Leipzig, Nordsachsen und Teile der Autobahn umfasst, insgesamt 23 482 Unfälle – Senioreninnen und Senioren waren in 18 Prozent der Fälle beteiligt und meist auch Hauptverursacher. Weil Ältere seltener ein Auto besitzen, sie kürzere Wege zurücklegen als etwa Pendler, sind Vergleiche mit anderen Bevölkerungsgruppen nicht ganz so einfach.

Fakt ist, dass mit zunehmendem Alter die Unsicherheit im Straßenverkehr zunehmen kann, weil Reaktionsvermögen und Sehkraft nachlassen. Darauf weist auch der ADAC hin – eine verpflichtende Fahrtauglichkeitsprüfung nur auf Grundlage des Alters lehnt die Interessenvertretung jedoch ab. „Es gibt 50-Jährige, die Probleme haben, und 90-Jährige, die topfit sind“, sagt Carsten Döhler. Er ist Fahrlehrer und führt im Auftrag des ADAC freiwillige „Fahr-Fitness-Checks“ für Senioren im Raum Leipzig durch. Etwa 50 bis 100 sind es im Jahr.

Hans-Georg Anders (rechts) lässt seine Fahrtüchtigkeit von Carsten Döhler vom ADAC überprüfen. © Quelle: André Kempner

Zu Döhler kommen Menschen, die entweder selbst leichte Zweifel haben an ihrem Fahrstil oder die Hinweise von Freunden oder Verwandten ernst nehmen. „Sie möchten eine neutrale Meinung“, sagt Döhler, der für den Test im Auto seiner Kunden mitfährt. Es käme nur selten vor, dass er keine positive Bewertung ausstellen kann. Ginge es nach ihm, dem ADAC und vielen Politikern, dann würden genau solche freiwilligen Angebote weiter ausgebaut. Doch wer sich in diesen Tagen bei Fahrschulen umhört, bekommt häufig dieselbe Antwort: Die Kapazitäten sind erschöpft. Priorität hätten derzeit die Jungen.

LVZ