Verfassungsschutzbericht Sachsen

Klein, aber radikal: Die Partei „Neue Stärke“ stammt aus Erfurt. Ihre Anhänger haben aber – wie hier im vergangenen Sommer in Mainz – auch schon anderswo an Demonstrationen teilgenommen.

Bundesweit hat sie kaum 100 Anhänger, in Sachsen nur zehn: Die rechtsextreme Partei „Neue Stärke“ ist winzig und politisch unbedeutend. Trotzdem beschäftigt sie die Sicherheitsbehörden – nun auch verstärkt in Sachsen. Was dahinter steckt – und worauf der sächsische Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht sonst noch schaut.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket