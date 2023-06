﻿Ladesäulen für E-Autos sichern die Zukunft des Leipziger Siemens-Werks

Leipzig. Mit dem Trend zur Elektromobilität steigt auch die Nachfrage nach privaten und öffentlichen Ladestationen. „Auf diesen Trend müssen wir vorbereitet sein“, so Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke. „Aktuell sind in der Messestadt rund 7500 rein elektrisch angetriebene und Hybrid-Fahrzeuge zugelassen.“ Bis 2030 rechnet Schülke mit einigen Zehntausend mehr. Genaue Prognosen lägen noch nicht vor. Aber über rund 2500 öffentlich zugängliche Ladesäulen müsse die Stadt bis dahin mindestens verfügen, um mit dem Anstieg der E-Mobilität Schritt halten zu können. Da sei eine große Herausforderung.

„Denn aktuell haben wir im Stadtgebiet 750 öffentlich zugängliche Ladepunkte“, sagt Schülke an diesem Mittwoch im Siemens-Werk in Böhlitz-Ehrenberg, wo er mit Vertretern der Stadtwerke die achte Schnellladesäule des Münchner Konzerns entgegennimmt.

HTWK entwickelte die Supercharger mit

Die acht Säulen sind gewissermaßen waschechte Leipziger. Denn sie wurden nicht nur im Leipziger Siemens-Werk gefertigt, sondern auch in Kooperation mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) entwickelt. Die Supercharger können in Parkhäusern, aber auch im Freien vor Hotels, Kaufhäusern, Tankstellen oder an Autohäusern errichtet werden.

Aufgestellt werden soll die neue Schnellladesäule vom Typ Sicharge D im Stadtteil Plagwitz im Einkaufspark in der Zschocherschen Straße. Ausgestattet ist sie mit Anschlussmöglichkeiten für alle E-Fahrzeugtypen.

Für Siemens ist es ein besonderer Tag, denn es ist die 1000. in Böhlitz-Ehrenberg gefertigte Schnellladesäule. Die Technologie überzeuge, weil sie besonders schnelles Laden ermögliche, so Stadtwerke-Geschäftsführer Maik Piehler. Er gehe davon aus, dass die Stadtwerke weitere Siemens-Säulen im Stadtgebiet aufstellen werden. Wie viele genau, das werden die jeweiligen Ausschreibungen zeigen.

Ladeleistung kann auf 300 Kilowatt erhöht werden

Seit 2021 werden am Leipziger Siemens-Standort die Ladesysteme hergestellt. „Die Säulen verfügen über ein großes, höhenverstellbares und damit bedienfreundliches sowie barrierefreies Display“, erklärt Werkschef Maximilian Luichtl. Die Ladeleistung könne flexibel auf bis zu 300 Kilowatt erhöht und die Anzahl der Ladepunkte an jeder Säule auf bis zu fünf erweitert werden. Mit diesen Merkmalen gewann Siemens beim iF Design Award in diesem Frühjahr gleich in mehreren Kategorien.

In Böhlitz-Ehrenberg wurde der Bereich Ladeinfrastruktur aus dem traditionsreichen Werk für Niederspannungsanlagen ausgegliedert und der Sparte eMobility zugeordnet. Innerhalb eines Jahres hat Siemens 160 neue Mitarbeiter eingestellt. Jetzt arbeiten in Werk insgesamt 700 Mitarbeiter, davon 200 im neuen Bereich.

Der Standort habe Zukunft, beteuert der aus München angereiste Siemens-Manager von eMobility Joachim Zoll. Die Nachfrage nach den Säulen wachse enorm, deshalb müsse man in Böhlitz-Ehrenberg weiter ausbauen. Schon in diesem Juli soll eine neue Produktions- und Lagerhalle eingeweiht werden. Auf dem Gelände und im Umfeld gebe es weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

Ladesäulen bereits in 38 Länder geliefert

Zoll lobte den schnellen Produktionshochlauf. Die Schnellladesysteme würden bereits in 38 Länder ausgeliefert. Produziert werden die Säulen übrigens auch in Portugal. Forschung und Entwicklung sind laut Zoll aber ausschließlich in Leipzig angesiedelt.

Die Belegschaft in Böhlitz-Ehrenberg dürfte sich über den Ausbau des Werks freuen. Der Standort hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. 2013 sollte der Betrieb nach Portugal verlagert werden. Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall verhinderten das und legten dem Konzern ein Gegenkonzept vor. Ein Abbau von Arbeitsplätzen war zwar unumgänglich, der Großteil der Produktion sowie Forschung und Entwicklung und damit anspruchsvolle Ingenieurleistungen blieben aber in Böhlitz-Ehrenberg erhalten.

Die Erneuerung des Standortes und die Investitionen in wettbewerbsfähige Produkte haben sich ausgezahlt, meint Werkschef Vedad Karic. Das Werk für Niederspannungsschaltanlagen beliefert den neuen Betrieb mit Kabelbäumen und Kupferelementen. Alle Gehäuseteile sowie die Verpackung kommen von der ebenfalls auf dem Gelände angesiedelten Firma Kitze. Der Supercharge sei damit ein Leipziger durch und durch.

Wie viele andere Unternehmen steht Siemens in Leipzig vor dem Problem, weitere Mitarbeiter zu finden. „Wir stellen nach wie vor ein und bilden unseren Nachwuchs selber aus“, so Karic. Allerdings werde es immer schwieriger, geeignete Leute zu finden. Erfolgreich habe man im Ausland um neue Kräfte geworben. Im Leipziger Werk arbeiten zum Beispiel heute knapp 50 junge Spanier und Spanierinnen.

