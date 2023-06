Spektakel in der City

30. Leipziger Stadtfest: Nach dem Soundcheck ist vor der Party – und dem „Tag X“

Proben vor reichlich Publikum auf dem Markt: Das Jugendorchester Mittelmosel groovt sich und Passanten auf das am Freitag beginnende Stadtfest ein.

Am Donnerstag läuft der Soundcheck bis in den späten Abend, ab Freitag geht’s dann rund: Drei Tage lang wird in der Innenstadt das 30. Leipziger Stadtfest mit großem Programm gefeiert. Demonstrationen zum Gerichtsurteil gegen Lina E. könnten das Spektakel beeinflussen, doch der Organisator gibt sich optimistisch.