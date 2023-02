﻿Alternative Bestattungen in Leipzig: Mehr Zeit für Abschiede – auch für Demenzkranke

In seinem Leipziger Bestattungsladen gibt es nur ein Sargmodell und dafür viel Raum für Anderes: Eric Wredes „Lebensnah Bestattungen“ setzt auf Trauerbegleitung auch für Demenzkranke und individuelle Begräbnisse. Das unkonventionelle Konzept hat er bereits bundesweit für Furore gesorgt.

Leipzig. Manchmal ist es eine einfache Frage, die eine Tür öffnet. „Wissen Sie, was passiert ist?“ kann sie lauten, aber auch eine Bemerkung über die schönen Blumen auf dem Tisch und welche man sich für ein Begräbnis vorstellen könnte. Aus den Reaktionen kann Eric Wrede lesen, welche Wege der Kommunikation er mit dem Gegenüber gehen kann. Der Bestatter möchte demente Menschen in die Trauerprozesse einbinden. Jede Persönlichkeit soll sich in einem Abschied spiegeln können – auch wenn sie dabei ist, sich aufzulösen.