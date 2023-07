Beim Einkaufen Nachhaltigkeit und gerechten Handel unterstützen – das Angebot an Fair-Trade-Produkten steigt in der Stadt. Die Broschüre des Bündnisses „Leipzig handelt fair“ zeigt, wo man einkaufen kann.

Leipzig. Fair angebaut, fair gehandelt – für diese Produkte steht das Fair-Trade-Siegel. Bis vor einigen Jahren noch tauchte das runde Symbol in den Farben schwarz, blau und grün fast nur in Bio- und Dritte-Welt-Läden auf, 31 Jahre nach seiner Einführung ist es im Alltag so präsent wie nie. Bemerkenswert: Sogar in Spätis stehen immer mehr faire Erzeugnisse – Schokolade, Kaffee, Limonade, Aufstrich oder Eis.