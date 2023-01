﻿Leipziger Magier treffen sich zur Zaubergala: Der Trick mit der Kiste bleibt ein Geheimnis

Der Magische Zirkel Leipzig feiert mit einer Zaubershow und Gästen aus ganz Mitteldeutschland seinen 101. Geburtstag. An Nachwuchs mangelt es dem Verein nicht, wohl aber an Frauen. Hinter das Geheimnis der magischen Holzkiste kommt das neugierige Publikum auch diesmal nicht.

Leipzig. Da staunt der Laie, und selbst mancher Profi wundert sich – wie haben die das jetzt gemacht? Da steht eine leere Holzkiste auf der Bühne. Der junge Magier steigt ein, der ältere verschließt das Schloss, stellt sich selbst auf die Kiste, zieht einen Rundum-Vorhang bis über seinen Kopf hoch – und als der Vorhang nach wenigen Momenten fällt, steht der junge Magier auf der Kiste, und der ältere hockt drin. Blitzschnell haben sie also ihre Plätze getauscht. In der Pause darf das Publikum die Kiste von allen Seiten betrachten, aber es gibt nichts Besonderes zu entdecken, was den Trick erklären würde.