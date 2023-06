﻿Neuer Gesellschafter: Zukunft für Kinderheim in Leipzig-Grünau gesichert

Leipzig. Zwischen zwei Bäumen spannt sich eine Seilbahn, die beiden nagelneuen Tischtennisplatten blitzen, und auf dem frisch gestalteten Bolzplatz fehlen nur noch die beiden Tore. „Die kommen in den nächsten Wochen“, verspricht Frank Moritz für den großen Garten des KMV-Kinderheims in Leipzig-Grünau. Mit Kindern und Jugendlichen weihte der 59-jährige Unternehmer am Mittwoch das Areal ein. Der Akt steht nicht nur für die Neugestaltung eines Spielgeländes, sondern für einen wichtigen Wendepunkt der Einrichtung.

2020 musste der KMV-Verein des Objekts in der Breisgaustraße Konkurs anmelden. Damit brauchte der Träger einen neuen Gesellschafter und einen Vermieter. „Dass die Einrichtung als Betrieb finanziell auf stabilen Beinen steht, nützte uns nichts“, sagt Juliane Lenk, Geschäftsführerin der KMV Sachsen gGmbH. Es galt, jemanden zu finden, der die vorhandenen Strukturen und Angebote fortführt, „sodass die hervorragenden Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter unter anderem durch einen starken Personalschlüssel erhalten bleiben“, so Lenk.

Ein Anruf mit Folgen

Ihre Idee, den Geschäftsführer des Leipziger Unternehmens Dinero anzurufen, erwies sich als Glücksgriff. „Ich kannte ihn von einer Veranstaltung für Kinder und habe mich an ihn erinnert.“ Frank Moritz ist Bauträger und Entwickler von Sozialbauten wie der früheren Geflüchteten-Unterkunft an der Leinestraße, Heimen und Kitas, und er fördert Einrichtungen wie das Ronald-McDonald-Haus, Tabaluga oder den Straßenkinder-Verein.

Bei Moritz stieß der Anruf auf offene Ohren. „Ich weiß, wie wichtig Rückhalt und Unterstützung für Kinder ist, das lag mir schon immer am Herzen“, sagt er, „sie stehen für Zukunft, und die muss man auch denen ermöglichen, die es schwerer haben als andere.“ So bewarb sich Dinero im Insolvenzverfahren – und erhielt 2022 den Zuschlag.

Neues Freizeitparadies

Im vergangenen Herbst nahm sich der neue Gesellschafter und Vermieter die größte gestalterische Baustelle vor: den Garten. Eigentlich idyllisch, umgeben von Park- und Baumlandschaft, aber kaum kindgerecht. „Bis vor Kurzem standen hier große Steinskulpturen, es gab lediglich eine Schaukel und einen Sandkasten“, berichtet Juliane Lenk. Dann rollten die Bagger der Dinero-eigenen Firma Bauservice an, und innerhalb eines Vierteljahres mutierte die Fläche zum Sport- und Freizeitparadies, zu dem auch eine Rundumstrecke für Inliner, Drei- und Zweiräder sowie eine Sommerküche gehören.

Vor allem für die stationär untergebrachten Heranwachsenden ein Geschenk. „Das ist richtig cool geworden“, schwärmt der 13-jährige Tom*, der mit drei Geschwistern hier lebt. Seine Mutter war wegen einer Suchtkrankheit nicht in der Lage, ihre Kinder zu erziehen. „Früher konnte man im Garten nicht viel machen, jetzt ist das eine andere Welt. Am meisten freue ich mich über die Seilbahn und den Fußballplatz.“

Noch wird Personal gesucht

Im KMV Sachsen Breisgaustraße sind 34 Plätze für Kleinstkinder, Kinder und Jugendliche in vier Wohngruppen aufgeteilt. Acht weitere Plätze stehen Müttern und Vätern mit ihrem Kind in der Mutter-/Vater-Kind-Wohngruppe zur Verfügung. Hier erlernen die Eltern Fürsorge- und Erziehungskompetenzen, um baldmöglichst wieder gemeinsam mit ihrem Kind im eigenem Wohnraum leben zu können. In der zusätzlichen ambulanten Familienhilfe werden Väter und Mütter von Fachkräften im eigenen Haushalt unterstützt, um die Entwicklung ihrer Kinder zu sichern. Für zwei Stellen wird noch Personal gesucht, davon eine in der Leitung.

Zur Eröffnung des Freigeländes einen Tag vor dem Kindertag kam auch der eingeladene Straßenkinder-Verein. Mitglieder verteilten Geschenke für die Heimbewohner, vom Sandkasten-Bagger bis zu Gutscheinen für Besuche im Zoo oder dem Jumphouse. Die Leiterin des Hauses ist glücklich und spricht von Aufbruchstimmung. „Die haben wir vor allem Herrn Moritz und seinem Team zu verdanken“, betont sie.

*Name von der Redaktion geändert

