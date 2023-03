﻿Prinzessin, Schöne oder Gisela? 2700 Namensvorschläge für Baby-Giraffe im Leipziger Zoo

Der Leipziger Zoo will am Dienstag mit der Taufe seines Giraffenbabys in die Sommersaison starten. Wie das kleine Mädchen heißen soll, entscheidet sich Ende der Woche. Gisela allerdings eher nicht.

Leipzig. Mit der Taufe seines Giraffen-Jungtiers will der Leipziger Zoo am 21. März in die Sommersaison starten. Bisher steht noch nicht fest, welchen Namen die kleine Rothschild-Giraffe bekommt, die am 6. Februar zur Welt gekommen ist. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger der Afrika-Savanne müssen sich bis Freitag festlegen, welches ihr Favorit aus einer Vorauswahl ist.

Giraffen sind sehr scheu – Taufe ohne großes Spektakel

Die Bekanntgabe des Namens soll am Dienstag Vormittag im Giraffenhaus stattfinden. Allerdings ohne großes Spektakel, denn der kleine Täufling ist – wie die gesamte Huftierherde – ziemlich scheu und kommt eher nicht in die Nähe der Besucherinnen und Besucher. An seine Familie, an die anderen Mitbewohner der Afrika-Savanne und an das große Freigelände hat sich der Mini-Langhals allerdings bestens gewöhnt. Das kleine Mädchen ist neugierig, tobt auf der Anlage herum – immer in der Nähe ihrer Mutter Sipiwe – und entwickelt sich prächtig. Es ist der erste Giraffennachwuchs seit acht Jahren.

Das kleine Giraffenmädchen hat sich gut an die anderen Mitbewohner auf der Afrika-Savanne gewöhnt. © Quelle: Zoo Leipzig

Große Resonanz auf Namensaufruf des Leipziger Zoos

In der vergangenen Woche hatte der Zoo hatte einen Namensaufruf unter seinen Fans gestartet, Einsendeschluss war am Dienstag. Innerhalb einer Woche wurden über die Zoo-Webeseite 2700 Vorschläge eingereicht. Die Tierfreunde schlugen beispielsweise Amera (die Prinzessin), Zuri (die Schöne), Jala (die Besondere), Ivie (Schmuckstück), Moya (Herz) oder Jua (die Sonne) vor. In den sozialen Netzwerken wurden aber auch Motte, Mia, Laila, Gisela und sogar Franz genannt. Die Bedingung des Zoos lautet allerdings: Es soll ein klangvoller afrikanischer Name sein, der sich gut rufen lässt.

„Wir sind immer wieder begeistert, wie viele Zoofreunde an den Aufrufen teilnehmen, und freuen uns über die zahlreichen kreativen Namensvorschläge. Unsere Pfleger haben nun die Qual der Wahl. Mit der Taufe unsere jüngsten Giraffe möchten wir die Zoo-Saison einläuten, in die wir am 21. März starten. Die Taufe ist ein tierisch schöner Auftakt“, so Sprecherin Melanie Ginzel.