﻿Vor 25 Jahren kam Hugendubel nach Leipzig – so hat sich der Buchhandel seitdem verändert

Vor 25 Jahren kam Hugendubel nach Leipzig und eröffnete in der Petersstraße den größten Buchladen der Stadt. Nicht nur die Größe, sondern auch das Konzept war damals etwas völlig Neues. Mittlerweile hat sich die Buchlandschaft in Leipzig weiter verändert.

Leipzig. Es war Leipzigs erster „Lese-Supermarkt“: Vor 25 Jahren eröffnete der Münchner Buchhändler Hugendubel in Leipzig die größte Buchhandlung der Stadt, mit 1800 Quadratmetern auf drei Etagen. Am 23. April 1998 ging sie im Marquette-Haus in der Petersstraße an den Start. Neu war damals nicht nur die Größe des Ladens, sondern vor allem das lesefreundliche Ambiente: Bislang war es völlig unüblich, dass Kundinnen und Kunden sich auf Sesseln niederlassen durften, um in den Büchern erst mal zu stöbern, und sie danach eventuell wieder zurückzustellen. „Natürlich wird dabei viel beschädigt. Aber die Leute sollen Spaß an der Beschäftigung mit dem Buch haben und die Buchhandlung als ihr Zuhause betrachten“, erläutert der damalige Firmenchef Heinrich Hugendubel seine Philosophie. Zudem gab es Schreibpulte zum Arbeiten mit den Büchern und PCs, um Computersoftware vor dem Kauf auszuprobieren.