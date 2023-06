﻿Erster öffentlicher Auftritt von Jörg Gräser: „Die Fans geben mir Kraft“

Gut 300 Leute feiern den Leipziger Zootierpfleger Jörg Gräser beim ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Versetzung. Er tritt locker und gelöst auf. Am Ende des Vortrags hat er eine Überraschung parat.

Limbach-Oberfrohna/Leipzig. So riesig ist die Karten-Nachfrage sonst nie, wenn der Förderverein des Amerika-Tierparks Limbach-Oberfrohna zu einem öffentlichen Vortrag einlädt. Diesmal waren die gut 300 Tickets schon Tage vorher vergriffen. Denn als Gast wurde Jörg Gräser erwartet, Publikumsliebling aus „Elefant, Tiger & Co“ – und gerade bundesweit in den Schlagzeilen, weil der Zoo ihn von den Löwen in den Streichelzoo des Südamerika-Bereichs versetzt hat.