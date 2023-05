﻿Nur eine Frage zählt – was ist das Beste fürs Kind?

Leipzig. Wenn die Elternzeit endet, das Baby oder Kleinkind in Betreuung gegeben werden soll, müssen Eltern gut abwägen. Soll der Nachwuchs bis zum dritten Geburtstag zur Tagesmutter oder zum Tagesvater gehen? Oder in eine Kita, wo später nur noch innerhalb der Einrichtung gewechselt werden muss? Für beide Varianten gibt es Für und Wider, Vor- und Nachteile. Bei der Tagesmutter kann sich ein Kleinkind wie bei einer lieben Tante oder Omi fühlen – aber es kann auch sein, dass die Chemie überhaupt nicht stimmt. Genauso können Eltern vollauf zufrieden sein mit „ihrer“ Kita – oder sehr unzufrieden mit Gruppengrößen, Personalfluktation, Zeitarbeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Jahrelang hatten Leipziger Eltern überhaupt keine Wahl. Sie mussten froh sein, irgendeinen Betreuungsplatz zu bekommen, ihren Anspruch sogar einklagen. Die Kita-Leitungen konnten sich aussuchen, welchen Familien sie einen Vertrag gegeben haben. Inzwischen hat sich die Lage endlich geändert. Leipzig verfügt über 260 Kitas in öffentlicher und freier Trägerschaft, und es entstehen noch weitere Neubauten. Die Träger müssen nun zusehen, dass sie ihre Plätze auslasten und gleichzeitig gutes Personal finden. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da es jetzt ein echtes Wunsch- und Wahlrecht gibt, nicht nur auf dem Papier, sollte es eigentlich nur um eine Frage gehen: Was ist das Beste fürs Kind? Welcher Betreuungsform vertrauen die Eltern am meisten? Mütter und Väter müssen sich nicht unter Druck setzen lassen. Und Tageseltern tun gut daran, sich zu vernetzen, gemeinsam in die Öffentlichkeit zu gehen, laut für sich zu werben. Ideal wäre es, wenn Tagespflege und Kitas Hand in Hand arbeiten.