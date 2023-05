﻿Tauscho-Zerstörung ist Beispiel für Rücksichtlosigkeit

Feuerwehr-Einsatz

Laube am Delitzscher Wasserturm brennt – Feuerwehrleute leicht verletzt

Brand-Einsatz am Freitag in Delitzsch. In einem Kleingartenverein am Wasserturm war ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten verletzten sich Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.