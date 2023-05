﻿Leipzigs Freibäder sind startklar – auch fürs Baden „oben ohne“

Saisoneröffnung

Die fünf Leipziger Freibäder sind startklar für die neue Saison, die am Sonnabend beginnt. Falls Frauen „oben ohne“ in die Sonne oder ins Wasser wollen, wird niemand sie daran hindern. Die Bekleidungsvorschriften wurden in Leipzig schon in den Vorjahren großzügig ausgelegt.

