﻿Große Hits von Originalen und Coverbands – das sind die Highlights der „Leipziger Marktmusik“

XXL-Sportevent am Wochenende

Erstmals über zwei Tage: Alle Infos zum 40. Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See

Der 40. Leipziger Triathlon wird so groß wie nie zuvor: Rund 1800 Sportlerinnen und Sportler gehen am Samstag und Sonntag am Kulkwitzer See an den Start. Alle Infos zur Strecke, Absperrungen, den Favoriten und Besonderheiten zum Jubiläum finden Sie hier.