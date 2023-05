﻿Leipziger Tageseltern in Bedrängnis: Das sind ihre Forderungen an die Stadt

Aktionswoche

Students for Future wollen mit Events in Leipzig rund ums Klima aufklären

Vielleicht nicht so spektakulär wie eine Straßenblockade, aber mit der Hoffnung auf Nachhaltigkeit: Die „Students for Future“ Leipzig bieten vom 8. bis 12. Mai Klimabildung in einer „Public Climate School“ mit mehr als 40 Veranstaltungen an.