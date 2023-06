Eine Amateurmannschaft zeigt den Fußballprofis, wie Siegen geht: Der Leipziger Zoo hat in Innsbruck das jährliche europäische Tierpfleger-Turnier gewonnen und ist nun selbst der Gastgeber 2024.

Innsbruck/Leipzig. Vom Leipziger Zoo lernen, heißt in dem Fall, siegen zu lernen: Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft weiter ihrer Form hinterherläuft, dürfen sich die Tierpflegerinnen und Tierpfleger von der Pleiße schon mal stolz Fußball-Europameister nennen. Am Wochenende gewannen sie nämlich in Innsbruck (Österreich) das Fußballturnier europäischer Zoomannschaften, brachten überglücklich den Pokal mit in die Heimat.