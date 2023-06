﻿Ein Jahr vor Fußball-EM: Team des Leipziger Zoos wird Europameister

Innsbruck/Leipzig. Vom Leipziger Zoo lernen, heißt in dem Fall, siegen zu lernen: Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft weiter ihrer Form hinterherläuft, dürfen sich die Tierpflegerinnen und Tierpfleger von der Pleiße schon mal stolz Fußball-Europameister nennen. Am Wochenende gewannen sie nämlich in Innsbruck (Österreich) das Fußballturnier europäischer Zoomannschaften, brachten überglücklich den Pokal mit in die Heimat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Trophäe reiht sich gewissermaßen würdig ein in den DFB-Pokalsieg von RB Leipzig und den Sachsenpokal-Gewinn von Lok Leipzig. Einer der ersten Gratulanten war aus der Ferne Zoochef Jörg Junhold, Botschafter der UEFA-Europameisterschaft 2024. 

Leipzig war 2014 Ausrichter und 2009 Turniersieger

Im kommenden Jahr sind die Leipziger dann selbst Gastgeber des Turniers. Der genaue Termin soll so schnell wie möglich festgelegt werden, zugleich wird in Abstimmung mit dem EM-Spielplan – der ja auch vier Spiele in Leipzig vorsieht – ein Spielort gesucht. In Innsbruck waren 16 Mannschaften aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien am Start.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Turnier gibt es bereits seit den 1980er-Jahren, der Zoo Leipzig ist seit 1990 dabei und hat auch schon gewonnen, zuletzt 2009 in Wien. Gespielt wird jedes Jahr in einer anderen Stadt, Leipzig war 2014 bereits einmal Ausrichter. Für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ist das auch immer eine gute Gelegenheit, sich in einem anderen Zoo umzuschauen und miteinander zu fachsimpeln.

Der Leipziger Torschützenkönig David Geers, Tierpfleger aus Pongoland. © Quelle: Zoo Leipzig

Die Leipziger trainieren jede Woche montags, im Sommer beim BSV Schönau am Cottaweg und im Winter in der Soccerworld. Einen richtigen Trainer hat die Mannschaft nicht, das übernehmen drei Spieler: Roy Schubert (Bereich Südamerika), David Geers und Marc Wolf (Bereich Pongoland). Und was bei den Profifußballern niemand auf dem Schirm hat: Gespielt wird in gemischten Männer- und Frauen-Mannschaften. Zum Leipziger Team gehörten Bettina Hurgitsch und Ronja Siegmund (Bereich Feuerland) sowie Maria Saegebarth aus der PR-Abteilung.

Nach dem Leipziger Sieg jubeln Spieler und Fans mit dem Pokal. © Quelle: Zoo Leipzig

Bettina Hurgitsch trainiert normalerweise die Robben und ist bekannt aus „Elefant, Tiger & Co“, ebenso wie Robert Ruhs (Spitzmaulnashörner) und Rene Forberg (Bereich Afrika). Letztlich waren alle Zoobereiche am Start, von den Pflegern bis zu Verwaltung und Gastronomie – entweder als Aktive oder als Fans und Fotografen. „Wir sind eine super Truppe auf und neben dem Platz“, betont Pressesprecherin Maria Saegebarth.

Leipzigs Torwart Roy Schubert, Tierpfleger im Bereich Südamerika, hält im Finale gegen Hannover den vierten und entscheidenden Neunmeter. © Quelle: Zoo Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polonaise, Tanz und Gesang auf der Siegerparty

Torschützenkönig des Leipziger Teams wurde David Geers (Pongoland) mit fünf Treffern in sechs Spielen. Der wichtigste Mann für den Sieg war letztlich Torwart Roy Schubert (Bereich Südamerika): Er hielt im Finale den vierten Neunmeter von Hannover.

Lesen Sie auch

Nach dem Abpfiff wurde vor Alpenkulisse auf dem Platz von Wacker Innsbruck ausgelassen gefeiert – erst direkt auf dem Rasen, später mit Polonaise vorm Hotel und mit Tanz und viel Gesang auf der abendlichen Siegerparty. Zweiter wurde der Zoo Hannover, Dritter der Zoo Köln.

LVZ