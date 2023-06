﻿#Basteljoerg: Tierpfleger Jörg Gräser ist jetzt auch in den sozialen Medien

Newsletter „LVZ Familie“

So mein Kind, jetzt hörst du mal weg! 🤫🙉

Manchmal müssen Eltern vor ihren Kids Wichtiges besprechen, die sollen das aber nicht mitbekommen. Was tun? Außerdem in diesem Newsletter: eine unwahrscheinlich erfolgreiche Video-Streaming-Plattform und eine einfühlsame Graphic Novel.