Die Highlights der „Leipziger Marktmusik“: Große Hits von Originalen und Coverband

Leipzig. Draußen spielt die Musik: Statt ins Sommerloch zu fallen, eröffnet Leipzig vom 4. bis 13. August den größten Freisitz der Stadt. Das Programm der „Leipziger Marktmusik“ beginnt täglich um 16 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Bei freiem Eintritt können allabendlich 950 Gäste vorm Alten Rathaus an gedeckten Tischen Platz nehmen und zwei Livekonzerte erleben. Das Programm enthält zahlreiche Highlights, für die man sich schon jetzt Plätze bei den Gastronomen sichern kann.

Leipzigs Marktmusikfest: Original-Bands aus England spielen Hits aus den Sechzigern

Vormerken sollte man sich schon mal den Dienstag, 8. August. Wenn das Wetter stimmt, dürfte die Stimmung an diesem Abend kochen. Denn dann geht es mit zwei echten britischen Musiklegenden zurück in die 1960er-Jahre. Um 17 Uhr spielen zunächst Dozy, Beaky, Mick & Tich ihre Ohrwürmer wie „Zabadak“, „The Legend of Xanadu“ und „Bend It“. Ab 20 Uhr kommen dann „The Animals“ auf die Bühne, mit ihren Hits von „House of the rising Sun“ bis zu „Don’t let me be misunderstood“.

Tim Thoelke moderiert das Programm der „Leipziger Marktmusik“. © Quelle: André Kempner

Leipziger Marktmusik 2023: Coverbands spielen Rolling Stones, Beatles und Amy Winehouse

Und wenn es nicht die Originale der Musikgeschichte sein können, dann halten Coverbands deren berühmte Songs am Leben.

An die britische Sängerin Amy Winehouse, die 2011 gestorben ist und im September 40 Jahre alt geworden wäre, erinnern Christine Ladda & Band (Montag, 7. August, 20 Uhr).

Ein Livekonzert nur mit Hits der Rolling Stones bestreitet die Band Engerling (Donnerstag, 10. August, 20 Uhr).

Die bekanntesten Hits des kanadischen Rocksängers Bryan Adams bringt The Adams Family auf die Bühne (Freitag, 11. August, 20 Uhr).

Die größten Beatles-Songs so originalgetreu wie möglich spielt das Dresdner Freddie-Ommitzsch-Ensemble (Samstag, 12. August, 20 Uhr).

Crazy Comedy mit dem Krystallpalast Varieté

Das Krystallpalast Varieté Leipzig kümmert sich um das künstlerische Programm der „Leipziger Marktmusik“ und präsentiert an einem Abend auch Künstler aus dem eigenen Haus: Am Mittwoch, 9. August, heißt es ab 20 Uhr Crazy Comedy Varieté mit Thomas Staath (Reifenjonglage), Denis Klopov (Artistik), La Popi (Handstandakrobatik) sowie Liebeskind & Lorenzon.

2024 Rückkehr zum alten Namen „Classic Open“

Veranstalter der „Leipziger Marktmusik“ ist die Fairnet, ein Unternehmen der Leipziger Messe, zusammen mit Partner und Sponsoren. Zu den Partnern gehören die Stadt Leipzig, das Krystallpalast Varieté und die vier Leipziger Gastronomen Auerbachs Keller, Fairgourmet, Ratskeller Leipzig und Thüringer Hof. 2018 übernahmen sie das sommerliche Open-Air-Musikfest und richteten es inhaltlich neu aus.

Davor fand das Sommerevent viele Jahre unter dem Titel „Classic Open“ statt. Ins Leben gerufen hatte es 1995 der Leipziger Kulturmanager Peter Degner. 2018 zog sich Degner nach Streitigkeiten um städtische Zuschüsse vom Festival zurück und verweigerte die weitere Nutzung des Namens. 2020 verstarb der schillernde Veranstaltungsmacher. Kürzlich hat Leipzigs Stadtrat beschlossen, dass die Veranstaltung ab 2024 zum alten Titel „Classic Open – Leipzig ist Musik – Leipzig macht Musik“ zurückkehren soll und dafür eine Förderung der Peter-Degner-Stiftung in Anspruch nimmt.

