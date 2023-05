﻿Schlechtes Gewissen für Umweltferkel

Leipzig. Wer im Internet nach „Tauschschrank“ sucht, bekommt von Schleswig-Holstein bis Bayern zahlreiche Beispiele angezeigt. Große und kleine Schränkchen, kreativ gestaltet, zum kostenlosen Austausch von gebrauchter Kleidung, Spielzeug, Büchern, Dekoartikeln. Oftmals folgt aber auch gleich das Wort „Vermüllung“.

Überall das gleiche Problem: Die Macher meinen es gut, stecken viel Idealismus, Zeit und Geld in solche Projekte. Aber manche Nutzer – oder gar völlig unbeteiligte Dritte – gehen lieblos und rücksichtlos damit um, beschädigen und zerstören Dinge, von denen viele etwas haben könnten. Kleidungsstücke werden herausgenommen, angeschaut und bei Nichtgefallen auf den Boden geworfen. Müll aller Art bis zum Sperrmüll wird dazugestellt – den die Macher dann selbst entsorgen müssen.

Was hier passiert, ist kein Problem der Tauschschränke. Sondern ein Beispiel für Egoismus, Gleichgültigkeit, Rücksichtslosigkeit in der Gesellschaft. Egal ob liegengelassener Müll im Park, verdreckte öffentliche Toiletten oder schmutzige Schulen – manchen Leuten fehlt einfach jedes Fünkchen Gemeinsinn. Ihnen selbst als Nutzern ist es völlig gleichgültig, was sie hinterlassen: Sollen die anderen doch aufräumen, wenn es sie stört.

Andere Länder gehen damit nicht so nachsichtig um. Frankreich verlangt saftige Strafen für weggeworfene Zigarettenkippen, Dosen, Masken oder anderen Müll. In Singapur kann es eine vierstellige Geldstrafe geben, wenn man Kaugummi auf die Straße spuckt. In Deutschland haben Umweltferkel nicht mal ein schlechtes Gewissen. Das soll keine Forderung nach hohen Strafen sein. Aber jeder, der Kinder oder Enkel hat, kann etwas tun: Sich vorbildlich verhalten, die nachfolgenden Generationen in diesem Sinne erziehen und auch Fremde darauf hinweisen, wo der nächste Papierkorb oder die nächste Bürste stehen.