﻿Bei den Parkgebühren einfach mal auf die Bremse treten

Der Leipziger Innenstadt geht’s nicht so prächtig. Die Stadtverwaltung muss einerseits die City mit Hilfspaketen wieder auf die Beine bringen – kassiert aber gleichzeitig die höchsten Parkgebühren. Nun haben es die Privaten in der Hand, mal einige Zeit auf die Bremse zu treten.

Leipzig. Beim Bummeln durch die Innenstadt kann einem bange werden. In manchen der wunderschönen Passagen stehen mehr Läden leer, als vermietet sind. Denkt man dazu an die Krisen bei Galeria Kaufhof und Peek & Cloppenburg, an Inflation, Energiepreise, Personalmangel, Corona-Spätfolgen, Onlinehandel, dann fragt man sich: Was kann die Innenstadt alles noch aushalten, und wie lange?

Die Parkgebühren mögen nur ein kleiner Punkt sein, aber kein unwichtiger. Im Laufe der Jahre haben sie rasant angezogen. Preistreiber ist übrigens die Stadtverwaltung: Die von der Stadt mit Parkuhren bewirtschafteten öffentlichen Stellflächen sind die teuersten in ganz Leipzig. Von 50 Cent für 30 Minuten sind die Preise auf 1,50 Euro pro halbe Stunde geklettert. Augen auf bei der Parkplatzsuche, kann man da nur sagen! Wer beispielsweise im Zooparkhaus sein Auto abstellt, zahlt drei Euro für drei Stunden. Wer dagegen draußen an der Straße parkt, zahlt satte neun Euro für drei Stunden.

Verkehrschaos, ÖPNV, Klimakrise – alles klar, die Argumente sind richtig und wichtig. Doch der Innenstadt geht’s nicht gerade blendend, und die Stadtverwaltung muss sich drehen, um sie mit Hilfspaketen wieder auf die Beine zu bringen. Zum Glück, muss man sagen, gehören die Tiefgaragen und Parkhäuser in der City privaten Investoren und werden nicht von der Stadt betrieben. Das bedeutet: Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Ausgerechnet die Privaten haben es also in der Hand, beim „Wettrüsten“ der Parkgebühren mal eine Zeit lang auf die Bremse zu treten. Denn dass der Innenstadt bei all ihren Problemen irgendwann die Luft ausgeht, kann keiner wollen.