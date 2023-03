﻿Petersbogen schärft Profil: Mehr Gastronomie gegen den Leerstand und ein Laden von „Locally Happy“

Neue Centermanagerin, neuer Fußboden, neue Geschäfte: Im Petersbogen tut sich einiges. Im April eröffnet die Leipziger Online-Plattform „Locally Happy“ ein stationäres Geschäft. Fotografen und Influencer haben derweil die besondere Architektur für sich entdeckt.

Leipzig. Von der „Mutter aller Passagen“, dem Hamburger Hanseviertel, ist Centermanagerin Sylvia Nielius (53) im Februar nach Leipzig gewechselt und hat den Petersbogen übernommen. Quasi parallel zu ihrem Einstieg begannen Bauarbeiten in der gut 20 Jahre alten Passage zwischen Petersstraße und Burgplatz. Der Fußboden im Erdgeschoss wurde erneuert, im Sommer soll die Bodenerneuerung auch in der Rotunde folgen. Anfang April kommen die ersten neuen Mieter: In den ehemaligen Hunkemöller-Laden zieht „Locally Happy“, ein stationäres Geschäft der Onlineplattform Leipziger Händler in Zusammenarbeit mit der Stadt.