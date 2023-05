﻿Leipzig in Feierlaune: Stadtfest mit DJs, Bands, Schlagerstars und dem DFB-Pokalfinale

Leipzig feiert am ersten Juniwochenende sein 30. Stadtfest – und erwartet einen Riesen-Besucherandrang. Radiostars rocken die Bühnen, das Fußball-Pokalfinale mit RB Leipzig wird auf dem Markt übertragen. Und: Das Fest geht bereits am Donnerstag los.

Leipzig. Tausende Feierlustige werden am ersten Juniwochenende  in Leipzig erwartet. Vom 1. bis 4. Juni steigt das 30. Leipziger Stadtfest, mit 150 Stunden Liveprogramm an sechs Schauplätzen. Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH rechnet erneut mit Riesenzuspruch aus der ganzen Region – im Vorjahr kamen 300 000 Gäste. Gesamtorganisator Bernd Hochmuth sieht bereits ein Luxusproblem: „Wenn es so voll wird, müssen wir für die kommenden Jahre über zusätzliche Standorte fürs Stadtfest reden.“