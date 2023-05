﻿Leipzig in Feierlaune: 30. Leipziger Stadtfest mit DJs, Bands, Schlagerstars und dem DFB-Pokalfinale

Leipzig. Tausende Feierlustige werden am ersten Juniwochenende  in Leipzig erwartet. Vom 1. bis 4. Juni steigt das 30. Leipziger Stadtfest, mit 150 Stunden Liveprogramm an sechs Schauplätzen. Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH rechnet erneut mit Riesenzuspruch aus der ganzen Region – im Vorjahr kamen 300 000 Gäste. Gesamtorganisator Bernd Hochmuth sieht bereits ein Luxusproblem: „Wenn es so voll wird, müssen wir für die kommenden Jahre über zusätzliche Standorte fürs Stadtfest reden.“

Das sind die Höhepunkte des Leipziger Stadtfestes 2023

DFB-Pokalfinale: Die Fußballer von RB Leipzig stehen am Sonnabend, 3. Juni, in Berlin erneut im Pokalfinale. Deshalb wurde das Abendprogramm auf dem Markt umgestellt. Die Radiostars Loi (Finalistin The Voice Kids) und Kamrad (Radio-Regenbogen-Award 2022) sollten eigentlich den Abend bestreiten, ziehen aber nun ihre Auftritte vor. Somit kann ab 19.30 Uhr das Pokalfinale auf dem Markt geschaut werden – wie in einem Riesen-Biergarten bei freiem Eintritt. Bereits mittags um 13 Uhr sind die RB-Fußballerinnen auf dem Markt zu Gast. Sie werden für ihren Einzug in die erste Bundesliga gefeiert – und fahren von dort aus nach Berlin, um den Männern die Daumen zu drücken.

Bereiten das Leipziger Stadtfest vor: Danielle Kruse, Roman Knoblauch, Stefan Schedler, Volker Bremer, Roy Martin, Guido Gentzel, Viola Oderbrecht und Bernd Hochmuth (von links). © Quelle: Andre Kempner

DJs, Pop und Rock, Schlager, Tribute-Bands

Für alle Altersklassen und alle musikalischen Richtungen hat das Stadtfest etwas zu bieten. Die DJs Marcapasos, David K., und Anstandslos & Durchgeknallt dürften am Freitag ab 19.30 Uhr den Augustusplatz zum Beben bringen.

Bei der Achtziger-Jahre-Party am Sonnabend ab 19 Uhr auf dem Augustusplatz treten unter anderem Tom Reichel , das Pop-Duo Cora und Modern Talking Reloaded auf. Ihrem Ruf als absolute Publikumsmagneten wollen die Firebirds (Freitag 20.30 Uhr, und Sonnabend, 22.30 Uhr Markt) oder die Silly-Tribute-Band „Alles rot“ (Freitag 18.30 Uhr, Leuschnerplatz) alle Ehre machen.

Eine Schlagerparty mit Olaf Berger, Hans-Jürgen Beyer, Uta Bresan, Linda Feller und Hartmut Schulze-Gerlach wird am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Augustusplatz gefeiert. Die Puhdys-Tribute-Show Perlenfischer steigt am Sonntag ab 19 Uhr auf dem Leuschnerplatz.

Abendliche Illumination auf dem Markt

Die Stadtfest-Tage enden mit einer beeindruckenden Lichtshow, die an die Häuserreihe zwischen Hain- und Katharinenstraße projiziert wird. © Quelle: Dirk Knofe

Fester Bestandteil des Stadtfest-Programms ist die abendliche Illumination an der Nordseite des Marktes. Die 3D-Projektionen erwecken den Eindruck, dass die Gebäude sich bewegen, auflösen oder unbekannte Wesen freigeben. Die Lichtshow wird am Donnerstagabend geprobt und am Freitag und Sonnabend ab 22.40 Uhr zum Ausklang des Tages gezeigt.

Stadtfest bietet mehr Platz fürs Kinderprogramm

Die Toggo-Tour für Kinder bekommt auf dem Augustusplatz mehr Platz für ihre Mitmach-Aktionen, denn die Belantis-Tour zieht um ins Salzgäßchen. © Quelle: Andre Kempner

Um das Programm für die Jüngsten auf dem Augustusplatz zu entzerren, bekommt „Belantis on tour“ einen neuen Standort für seine Mitmach-Aktionen – im Salzgäßchen, Ecke Reichsstraße. Dafür kann sich die Toggo-Tour auf dem Augustusplatz mehr ausbreiten. Polizei, Feuerwehr, Zoll und Sanitätsdienste präsentieren sich diesmal in der Reichsstraße.

