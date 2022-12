Wunderbare Gemeinschaft: Herzlichen Dank für Ihre Tafel-Hilfe!

Für Kinder in Heimen

Altenburger Ukrainehelfer organisieren Geschenke-Konvoi zu Weihnachten

Ein wenig Freude in dunklen Zeiten schenken: Mit diesem Ziel ist über die Weihnachtsfeiertage ein kleiner Konvoi aus Altenburg in die Westukraine unterwegs. Im Gepäck: zahlreiche Geschenke für bedürftige Kinder in der Region. Möglich gemacht wurde dieser Lichtblick durch großzügige Spenden.