﻿#Basteljoerg: Tierpfleger Jörg Gräser ist jetzt auch in den sozialen Medien

Leipzig. Freunde hatten ihm schon lange gut zugeredet, dass er sich in den sozialen Netzwerken anmelden soll. Bisher wollte Tierpfleger Jörg Gräser davon nichts wissen. Jetzt hat er es doch getan: Seit wenigen Tagen ist der 54-Jährige auf Instagram, Facebook und Youtube zu finden. Unter dem Namen „Basteljoerg“ hat der Tauchaer private Social-Media-Accounts eröffnet.

Fans freuen sich über Jörg Gräsers Bastelarbeiten

„Ja hallo, hier ist der Jörg“ – so meldet er sich auf Instagram. „In dem Kanal werde ich jetzt immer mal zu sehen sein. Hier seht ihr auch meine Bastelarbeiten.“ Die ersten Fans folgen ihm bereits und freuen sich: „Ach lieber Jörg, es tut so gut, Sie zu sehen/hören! Vielen Dank für die Möglichkeit, auf diese Weise mit Ihnen in Verbindung zu bleiben“, heißt es in den Kommentaren, oder „Wir sind treue Fans und stehen voll hinter dir“, oder „Schön, dass du hier bist, und ich freue mich schon sehr auf deine Bastelarbeiten!“

Jörg Gräser schreibt die Beiträge und beantwortet Kommentare in seiner Freizeit. Bei den Fotos und Videos erhält er technische Unterstützung von Familie und Freunden. So kann er mit seinen Fans in Kontakt bleiben und sie teilhaben lassen an den Beschäftigungen, die er sich für seine eigenen Tiere zu Hause ausdenkt. Im Hintergrund seines ersten Videos sind Erdmännchen zu sehen – tatsächlich hält der langjährige Löwen-, Hyänen- und Erdmännchenpfleger auch privat Erdmännchen, im heimischen Grundstück in Taucha. Und auch Brieftauben, doch die benötigen keine besondere Beschäftigung.

Rarität: Bastel-Bilderbuch mit bislang unbekannten Arbeiten

Jörg Gräser hat ein Buch mit 700 seiner Basteleien zusammengestellt. © Quelle: Kerstin Decker

Rund 700 seiner kreativen Basteleien hat er kürzlich in einem Fotobuch zusammengetragen. Es heißt „Mein Bastel-Bilderbuch“, und es gibt davon nur wenige Exemplare. Sollte sich ein Verlag finden, der es kostengünstig drucken würde, könnten die Fans das Buch auch im freien Verkauf erwerben.

Wiederholungen von „Elefant, Tiger & Co.“ täglich im TV

Inhalte aus dem Leipziger Zoo wird der Pfleger, der kürzlich unfreiwillig das Revier wechseln musste, auf seinen Social-Media-Kanälen aber nicht verbreiten. Im Zusammenhang mit der Versetzung hatte er auch seinen Abschied von „Elefant, Tiger & Co“ erklärt. Wenn er trotzdem noch auf dem Bildschirm zu sehen ist, dann handelt es sich um alte Folgen, die beinahe täglich als Wiederholungen im Regionalprogramm laufen.

