Robert Dahl, Chef von Karls Erlebnisdorf, als Komparse am Set von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" in Erfurt. Er spielte Dr. Karl Berry und seine Tochter Linda (17, links) eine Krankenschwester. Hier mit Schauspielerin Elisa Afie Agbaglah als Dr. Emma Jahn.

In einer Minirolle taucht der Chef von Karls Erlebnisdorf demnächst in der ARD-Serie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ auf. Der Drehtag in Erfurt war für Unternehmer Robert Dahl und seine Tochter eine besondere Erfahrung.

