Eben war der Nachwuchs noch ein Baby – doch nun gehört er schon zu den Großen in der Kita, und die Einschulung ist in Sicht. Wie Eltern ihr Kind auf den Übergang zur Schule vorbereiten können und was sie bei der Schulwahl beachten sollten, erklärt Elterncoach Susann Schmeißer aus Glesien.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket