Es wurde eine lange Nacht mit vielen Gesprächen – endlich wieder in Präsenz. Der Wirtschaftsverein „Gemeinsam für Leipzig“ feierte am Freitagabend mit hochkarätigen Gästen seinen Neujahrsempfang 2023. Dabei wurde die „Leipziger Lerche“ an die Tierpfleger aus „Elefant, Tiger & Co.“ verliehen.