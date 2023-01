﻿Elefantenkinder im Leipziger Zoo gehen jetzt auch zum Babyschwimmen

Den Elefantenkindern im Leipziger Zoo geht es offenbar blendend. Auch im Winter sind die beiden täglich an der frischen Luft. Neuerdings steht Babyschwimmen auf ihrem Programm. Für die Jüngste der Herde soll nun bald ein Name gesucht werden.

Leipzig. Bilderbuchmäßig entwickeln sich die beiden Elefantenbabys im Leipziger Zoo. Auch im Winter sind sie täglich mit der Herde im Freien – immer am späten Vormittag und am frühen Nachmittag, dazwischen geht’s zur Mittagspause in den Tempel. Mit der Kälte kommen die Minifanten klar, bei Regen allerdings bleiben sie drinnen. „Die Kleinen wachsen sehr behütet auf, entspannter geht es nicht. Die blödeln den ganzen Tag rum, spielen wilde Sau, und abends fallen sie im Stall todmüde um, weil sie einen ausgefüllten Tag hatten“, berichtet Bereichsleiter Thomas Günther.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden Jungtiere der Herde sind Halbgeschwister und Spielkameraden. © Quelle: Zoo Leipzig

Minifant Akito (vier Monate alt) bringt jetzt mehr als 200 Kilo auf die Waage. Der kleine Bulle hat schon ordentlich Kraft, die er auch einsetzen will – beispielsweise „kämpft“ er auf der Anlage mit einer 70-Kilo-Vollgummi-Kugel. Zum Halbstarken der Herde, Bulle Edgar (7), sucht Akito immer wieder Kontakt und will mit ihm spielen. Körperlich gewachsen ist er seinem Onkel Eddi allerdings noch nicht.

Zoo Leipzig: Thuzas Tochter frisst mit Inbrunst Elefantenkot

Während Akito es den großen Elefanten nachmacht, an Zweigen knabbert und lernt, seinen Rüssel zu benutzen, trinkt seine kleine Halbschwester (einen Monat alt, rund 150 Kilo) noch Milch bei Mutter Thuza. Neuerdings sieht man, wie die Kleine mit Inbrunst Elefantenkot vom Boden frisst. „Das sieht für die Besucher ein bisschen eklig aus, ist aber für Elefanten ganz wichtig, damit die Darmflora in Gang kommt“, erklärt Pfleger Thomas Günther. Auch Akito habe zwei bis drei Wochen nach der Geburt damit angefangen – mittlerweile mache er das gar nicht mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Badezeit im Elefantentempel des Leipziger Zoos

Im Elefantentempel ist täglich um 10.15 Uhr Badezeit vor den Augen des Publikums. Die Besucherinnen und Besucher können die Dickhäuter im Pool beobachten, sogar von einer Unterwasser-Position aus. Welche Elefanten an welchem Tag ins Wasser gehen, ist unterschiedlich. Auch die beiden Babys sind dabei, aber nicht täglich. Akito geht gerne zum Babyschwimmen und steigt ganz forsch ins Wasser, das Mädchen ist deutlich vorsichtiger.

Namenssuche für das jüngste Elefantenkind

„Es geht ihnen blendend. Es ist ein Traum, die beiden in der Herde zu sehen“, so Zoochef Jörg Junhold. Bulle Akito wurde Ende September 2022 geboren, seine noch namenlose Halbschwester kam zwei Tage vor Weihnachten zur Welt. Thuzas Tochter soll nun auch bald einen Namen bekommen: Laut einer Zoosprecherin soll in den nächsten Tagen entschieden werden, wie die Namenssuche abläuft und wie die Zoofans dabei einbezogen werden. Bis zum Sommer erwartet der Zoo noch zwei weitere Elefantenbabys. Als nächstes ist Kewa, die Leitkuh der Herde, mit einer Elefantengeburt an der Reihe.