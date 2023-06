﻿Zoo Leipzig erwartet Löwengeburt – Schauhöhle wird vorerst geschlossen

Leipzig. Wochenlang hat sich der Leipziger Zoo nur sehr spärlich geäußert, was den Tod mehrerer Löwen-Jungtiere und die unfreiwillige Versetzung von Löwenpfleger Jörg Gräser betrifft. Mittlerweile hat die Freizeiteinrichtung auf ihrer Webseite einen „Faktencheck: Löwen im Zoo Leipzig“ veröffentlicht.

Neuer Nachwuchs von Löwin Kigali wird im Juni erwartet

Daraus geht hervor, dass in den nächsten Tagen mit einer weiteren Geburt von Kigali gerechnet wird. „Die Löwin wurde gedeckt und könnte entsprechend tragend sein. Wenn dem so ist, kommt der Nachwuchs voraussichtlich im Juni zur Welt. Die Löwenhöhle ist ab der kommenden Woche für Besucher gesperrt, um Rückzugsmöglichkeiten zu geben“, heißt es in dem Statement.

Der verstorbene Majo (links) hat offensichtlich noch einmal Nachwuchs hinterlassen. Der Leipziger Zoo rechnet damit, dass Löwin Kigali in den nächsten Tagen Jungtiere zur Welt bringt. © Quelle: Zoo Leipzig

Vater der Jungtiere ist der tote Löwe Majo

Vater des Jungtiers – oder möglicherweise mehrerer Jungtiere – wäre Löwe Majo, der am 1. Mai bei einer Untersuchung in Narkose verstorben ist. „Er hatte eine Krankheit, die ich in 38 Jahren im Zoo nicht erlebt habe. Eine Brustfellentzündung und Herzbeutelentzündung, letztere wohl entscheidend für seinen Tod, da sie die Herzleistung stark reduziert“ sagte der ehemalige Leipziger Zootierarzt Professor Klaus Eulenberger in einem Interview mit der Chemnitzer „Freien Presse“.

Nach dem Verlust ihres Partners Majo und mehrerer Jungtiere hat Kigali in diesem Frühjahr zudem auch ihre langjährige Bezugsperson verloren, Löwenpfleger Jörg Gräser. Er wurde zum 1. April nach internen Differenzen in einen anderen Bereich des Zoos versetzt. In seinem „Faktencheck“ spricht der Zoo dieses Thema zwar an, äußert sich aber weiterhin nicht zu den Gründen und beruft sich auf Persönlichkeitsrechte und betriebsinterne Angelegenheiten. Es handele sich um eine Entscheidung, „die die Entscheidungsgremien nicht leichtfertig getroffen haben.“

Tierpfleger Jörg Gräser arbeitet seit 36 Jahren mit Raubtieren im Leipziger Zoo. Zuerst war er bei den Tigern. Danach betreute er mehr als 20 Jahre lang die Löwen und hat auch die neue Löwensavanne mit aufgebaut. © Quelle: André Kempner

Löwin Kigali hat noch nie einen Wurf allein großgezogen

Abzuwarten bleibt, ob die nun allein lebende Löwin diesmal ihre Jungen annimmt und großzieht. Bislang hat sich die neun Jahre alte Großkatze nicht als zuverlässige, stabile Mutter erwiesen. Noch unerfahren mit Jungtieren, hatte sie 2019 ihren ersten Wurf getötet. Damals hatte Kigali Drillinge bekommen, wobei ein Jungtier bereits tot zur Welt kam.

Löwin Kigali mit ihrem zweiten Wurf in der Schauhöhle. Später tötete sie zwei der fünf Jungtiere. Danach wurde sie von den verbliebenen drei getrennt. © Quelle: Zoo Leipzig

Ihren zweiten Wurf, Fünflinge, versorgte sie anfangs gut. Doch zehn Wochen später, nach einer Impfung, wurde die Mutter erneut aggressiv und tötete zwei Jungtiere. Die übrig gebliebenen Drillinge wurden daraufhin von der Mutter getrennt, aus Sorge vor weiteren Aggressionen. Und der Zoo entschloss sich zu einem ungewöhnlichen Schritt: Löwenpapa Majo wurde in die Pflicht genommen, die drei Kätzchen als „alleinerziehender Vater“ großzuziehen. Das meisterte er mit Bravour.

Kigalis dritten Wurf – diesmal Vierlinge – gab der Zoo erst nach sechs Wochen bekannt, aus Sorge, dass wieder etwas schiefgeht. Doch diesmal zogen Löwenmutter und Löwenvater ihre vier Jungtiere gemeinsam erfolgreich groß.

Tod von Löwen-Jungtieren im September und Januar

Der Zoo bestätigt in seinem Statement zur Löwenhaltung nun auch zwei Rückschläge in der Löwenaufzucht. Sie waren bislang nicht bekannt gegeben worden und wurden erst kürzlich nach Medienberichten öffentlich zugegeben. „Ein im September 2022 geborenes Jungtier hat Kigali schwer verletzt, sodass es erlöst werden musste und auch das zuletzt im Januar geborene Jungtier wurde eingeschläfert, da Kigali es nicht angenommen und versorgt hat.“ Anfragen von Besuchern und Medien seien allerdings „zum Zeitpunkt der Ereignisse beantwortet“ worden, heißt es. Der Zoo kommuniziere auf verschiedenen Wegen.

Was geschieht bei den Löwen, wenn es keine Jungtiere gibt?

Wenn es nicht klappt mit Nachwuchs für Kigali, will der Zoo neu entscheiden, was die bestmögliche Zukunft für die derzeit einzige Leipziger Löwin ist. Einen neuen Kater nach Leipzig zu holen, wird nicht leicht, denn es stehen nur sehr wenige erwachsene männliche Löwen zur Vermittlung zur Verfügung, und Leipzig steht nicht ganz vorn auf der Warteliste. Zudem müsste es ein erfahrener älterer Löwe sein, der schon einmal eine Vergesellschaftung erlebt hat – sonst könnte es für ihn gefährlich werden.

Löwen-Zusammenführung im Zoo Leipzig endete tragisch

Eine solche Tragödie hat der Leipziger Zoo bereits erlebt: 2002 tötete Löwenmann Arthur das Weibchen Chiara, als in der damals neuen Löwensavanne erstmals die Gitter zwischen den Raubtieren aufgingen. Der Kater stürzte sich im Innenbereich der Anlage kurz nach dem Zusammenlassen auf die Katze und verletzte sie tödlich mit einem gezielten Biss in die Kehle.

