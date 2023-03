Giraffenbaby im Leipziger Zoo soll einen Namen bekommen

Pünktlich zum Start in die Sommersaison soll das Giraffenbaby im Zoo Leipzig getauft werden. Der Zoo bittet seine Fans um Vorschläge – gesucht wird ein wohlklingender afrikanischer Name.

Leipzig. Ein kleines Giraffen-Mädchen erfreut seit Anfang Februar die Besucherinnen und Besucher im Zoo Leipzig. Der erste Nachwuchs von Mutter Sipiwe entwickelt sich prächtig und soll nun auch seinen Namen erhalten. Dafür können die Fans Vorschläge machen.

Leipziger Tierpfleger küren den Namen aus allen Vorschlägen

Gesucht wird ein afrikanischer Name, der sich leicht merken und aussprechen lässt. Wer eine gute Idee hat, kann sie über die Website zoo-leipzig.de/aktuelles/namensaufruf/ einreichen. Einsendeschluss ist Dienstag, der 14. März. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger der Erlebniswelt Afrika küren den Namen aus allen eingegangenen Vorschlägen. Pünktlich zum Start in die Sommersaisonstart am 21. März erfolgt die Bekanntgabe.

Das kleine Giraffen-Mädchen kam am 6. Februar in den frühen Morgenstunden zur Welt – nach acht Jahren ohne Giraffennachwuchs. Inzwischen hat das Jungtier seine Artgenossen, die anderen Mitbewohner der Kiwara-Savanne und auch die Außenanlage selbst kennengelernt. Es handelt sich um eine Rothschildgiraffe, die in Ost- und Südafrika beheimatet ist.

Die Herde im Leipziger Zoo besteht aus acht Rothschildgiraffen. Vater des Jungtiers ist Giraffenbulle Matyas (3), der im Dezember 2020 aus dem Zoo Prag nach Leipzig kam. Matyas und die Schwestern Sipiwe (4) und Tamika (3) sollen in Leipzig für weiteren Nachwuchs bei dieser potenziell gefährdeten Giraffenart sorgen.

