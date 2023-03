﻿Zoo Leipzig nennt Mini-Giraffe „Niara“ – aber diese Alternative hätte auch Charme gehabt

Das sechs Wochen alte Giraffenbaby im Leipziger Zoo hat den Namen Niara bekommen. Gleich fünfmal wurde er unter den 2700 Publikums-Einsendungen vorgeschlagen. Warum auch „Giraffe Gisela“ ein cooler Name gewesen wäre – und warum er keine Chance hatte.

Leipzig. Als Taufgeschenk bekam die ganze Herde ein Eimerchen Knäckebrot und Möhren. Pünktlich zum Start in die Sommersaison verkündete Zoodirektor Jörg Junhold am Dienstag, welchen Namen die sechs Wochen alte Mini-Giraffe im Leipziger Zoo bekommt: Niara soll die Kleine heißen.

Entschieden haben das die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, basierend auf 2700 Namensvorschlägen von Zoofans. Niara wurde gleich fünfmal genannt. „Ein klasse Name, klingt gut und reiht sich gut in die Gruppe ein. Ich bin happy“, sagte Junhold. Das Wort heißt auf Suaheli „zu etwas Großem bestimmt“, das sei doppeldeutig in Bezug auf die Größe und auf die Hoffnungen, die mit dem ersten Giraffen-Nachwuchs seit acht Jahren im Leipziger Zoo verknüpft werden.

Giraffe Gisela wäre cool gewesen – hatte aber keine Chance

Die sieben anderen Giraffen der Herde heißen Gusti, Ashanti, Sipiwe, Tamika, Matyas, Moseki und Jamal. Aber hören sie auch auf ihre Namen? „Es funktioniert, wenn man fest dran glaubt“, räumt der Zoochef schmunzelnd ein. Laut Pfleger Jens Hirmer sind Giraffennamen eher für die Menschen wichtig, „damit wir Tierpfleger sie unterscheiden können und alles persönlicher wird“. So gesehen wäre auch „Giraffe Gisela“ eine gute Wahl gewesen. Diesen Namen hatte jemand in den sozialen Netzwerken vorgeschlagen, und er hätte das gewisse Etwas gehabt: Neben der schönen Sprachmelodie wäre er leicht zu merken gewesen. Vielleicht wären sogar Besucher extra gekommen, um die kultige „Giraffe Gisela“ zu sehen.

Zoo-Masterplan setzt auf Konzept vom „natürlichen Lebensraum“

Doch der Zoo verfolgt ein anderes Konzept, das des natürlichen Lebensraums der Tiere. Schon beim Namensaufruf für die junge Rothschildgiraffe wurde betont, dass ein wohlklingender Name aus Süd- oder Ostafrika gesucht wird. Im Zuge des „Masterplans zum Zoo der Zukunft“ hat der Tiergarten neue Themenwelten geschaffen und komplett durchgestaltet, von der Architektur bis zur Dekoration, von Speisen und Getränken in den zugehörigen Restaurants bis zu den Souvenirs in den Zooshops. Und auch die Namen der Tiere sollen aus deren natürlichem Lebensraum stammen.

Aus Besuchersicht hat das allerdings den Nachteil, dass man sich viele Namen und Begriffe kaum merken kann. So heißt der Elefantentempel offiziell „Ganesha Mandir“ und die Afrika-Savanne „Kiwara-Savanne“ – da winken viele Zoobesucher ab und machen es sich einfacher. Auch die Namen der jüngst getauften Elefanten – Akito und Bao Ngoc – muss man schon wieder nachschlagen.

Ausnahmen: Opossum Heidi, Löwenbabys Hanna und Elsa

Hin und wieder hat der Zoo Ausnahmen gemacht. Giraffe Gusti heißt Gusti, weil sie aus Usti stammt. Die bei der Geburt ihres Babys verstorbene Giraffe Emma hieß so, weil sie aus dem Zoo Emmen nach Leipzig kam. Oder das weltberühmte schielende Opossum Heidi: Wegen seines Silberblicks bekam es von den Pflegern den Spitznamen „Heidi Glubsch“ in Anspielung auf Topmodel Heidi Klum, später wurde es einfach nur noch Heidi gerufen.

Zwei Löwenbabys wurden 2020 auf Hanna und Elsa getauft. Allerdings nicht wegen des Disney-Films „Die Eiskönigin“ mit den Prinzessinnen Anna und Elsa, nach dem kleine Mädchen damals ganz verrückt waren. Sondern wegen einer schwerkranken jungen Patientin aus der Uni-Kinderklinik, der inzwischen verstorbenen Hanna. „Für Ausnahmen haben wir immer triftige Gründe“, betont Zoochef Jörg Junhold.