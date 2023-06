﻿Neuer Mann für Mandie: Leipziger Zoo bekommt Koala-Zuwachs

Leipzig. Der Leipziger Zoo stellt seine Koala-Gruppe um, die derzeit aus nur zwei Tieren besteht: Weibchen Mandie (6) und ihr erwachsener Sohn Bouddie (3). Aus dem Zoo Duisburg ist am Montagnachmittag ein neuer Mann für Mandie nach Leipzig gekommen. Der zweieinhalb Jahre alte Yuma soll mit Mandie für weiteren Nachwuchs sorgen. Die Koala-Dame hatte bereits ein Jungtier, zusammen mit ihrem ersten Partner Oobi-Ooobi. Junior Bouddi lebt derzeit noch in Leipzig, wird in nächster Zeit aber an einen anderen Zoo abgegeben.

Zoo Leipzig soll weiteres Koala-Weibchen erhalten

Ebenfalls wieder aus Leipzig abgegeben wurde Koala-Weibchen Wooli. Sie war erst im vergangenen August aus dem französischen Zoo Beauval gekommen und sollte eigentlich in Leipzig für Nachwuchs sorgen. Warum dieser Plan nicht mehr verfolgt wird, dazu machte der Zoo keine Angaben. 

Mitte Mai ist Wooli jedenfalls wieder in den Zoopark Beauval zurückgekehrt. Diese Entscheidung habe das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) getroffen, so eine Zoosprecherin. Laut Seniorkurator Ariel Jacken soll der Leipziger Zoo perspektivisch ein weiteres Weibchen für die Zucht erhalten. 

Koalaweibchen Mandie mit ihrem – inzwischen erwachsenen – Sohn Bouddi. © Quelle: Zoo Leipzig

Der neue Mann Yuma bleibt vorerst im rückwärtigen Bereiche des Koalahauses, um sich einzuleben. „Er wirkt sehr entspannt und frisst bereits ausgiebig, was immer ein gutes Zeichen bei Tieren ist. Wir hoffen sehr, dass wir mit ihm an den ersten Zuchterfolg anknüpfen können und er gut mit Mandie harmoniert“, so der Seniorkurator. In den nächsten Wochen soll der Baumbewohner dann auch für die Besucher im Schaubereich zu sehen sein.

Das Koala-Haus im Leipziger Zoo ist im Mai 2016 eröffnet worden. Erster Bewohner war Koala Oobi-Ooobi. Im vergangenen September ist er im Alter von acht Jahren gestorben. Das zweite Männchen Moose starb vor drei Jahren an Leukämie. Die Haltung dieser Tiere ist sehr aufwendig und strengen Regeln unterworfen. Alle Koalas in amerikanischen und europäischen Zoos sind Eigentum von Australien.

