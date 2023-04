﻿Leipziger Zoo wartet auf zwei weitere Elefantenbabys

Leipzig. Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen werden am Wochenende in Leipzig erwartet. Wer einen Zoobesuch plant, kann zusammen mit den Elefanten die Sonne genießen. Bislang tollen zwei Jungtiere auf der Anlage herum – bald werden es vier sein, denn in Kürze sollen zwei weitere Dickhäuterbabys zur Welt kommen. Am Wochenende bietet der Zoo außerdem spezielle Entdeckertouren zu den Vögeln an.

Warten auf Nachwuchs bei den Elefanten Kewa und Rani

Oma Kewa wird wieder Mutter: Mit ihren fast 40 Jahren ist Leitkuh Kewa bereits fünffache Mutter und fünffache Oma. Nun erwartet sie das nächste Jungtier, Vater ist der Leipziger Zuchtbulle Voi Nam (21). Voraussichtlich im Mai soll es soweit sein. Die werdende Mutter ist zunehmend träge und schwerfällig, aber trotzdem fit – und sie wird von den Pflegern verwöhnt. Ihr Baby soll ohne menschliches Zutun im kleinen Herdenverband zur Welt kommen. Kewa steht im Innengehege mit Tochter Pantha, Enkel Akito und mit ihrer Freundin Astra zusammen. Die zweite Dickhäuter-Gruppe um Rani, Thuza und Thuzas Tochter Bào Ngoc steht gleich daneben, die Jungtiere können unter der Abtrennung durchgehen und die gesamte Fläche im Haus nutzen.

Die Geburt bei Elefantenkuh Rani (14) wird im Sommer erwartet, nähere Zeitangaben macht der Zoo dazu nicht. Rani lässt derzeit noch nichts erkennen, dass es bald losgehen könnte. Ihr erstes Jungtier war Bulle Kiran, geboren im Januar 2020. Doch der Kleine starb mit nur 17 Monaten an Elefantenherpes.

So geht es den Elefantenkindern Akito und Bào Ngoc

Die Elefantenjungtiere Báo Ngoc (hinten links) und Akito sind oft zusammen auf der Außenanlage unterwegs. © Quelle: Zoo Leipzig

Mit den beiden Jungtieren Bulle Akito (sieben Monate) und Kuh Bào Ngoc (vier Monate) sind die Pfleger sehr zufrieden. Akito ist sehr agil, aufgeschlossen und neugierig allen Dingen und auch den Pflegern gegenüber. Sein Aktionsradius ist entsprechend groß. Wenn er brüllt, kommen Mutter und Oma gleich angerannt. Halbschwester Bào Ngoc hingegen ist eher zurückhaltend und ängstlich und hängt noch sehr an ihrer Mutter. Wenn die beiden Kleinen jedoch im Spielmodus sind, vergisst sie kurzzeitig die Mutter, läuft mal ein Stück weiter weg, rennt aber schnell wieder zurück. Beide Elefantenkinder trinken noch bei ihren Müttern, fressen auch schon Bananen- oder Apfelstückchen. Sie probieren alles aus, was sie finden. Einmal monatlich müssen sie auf die Waage: Akito wiegt rund 300 Kilo und ist 115 Zentimeter hoch, Bào Ngoc wiegt rund 220 Kilo und ist 112 Zentimeter hoch.

Elefanten baden täglich um 10.15 Uhr im Elefantentempel

Das Baden im Innenbecken findet täglich um 10.15 Uhr statt, dabei können Besucherinnen und Besucher an der Unterwasser-Scheibe im Elefantentempel zuschauen. Allerdings sind nicht alle Tiere täglich dran, sondern im Wechsel. Auf der Außenanlage geht meistens um 15 Uhr Bulle Edgar baden.

Akito (l.) und Bào Ngoc beim Babyschwimmen im Februar 2023. © Quelle: Andre Kempner

Akito badet bereits mit Mutter Pantha im Innenbecken und schwimmt ihr auch hinterher. Bào Ngoc dagegen geht – wie ihre Mutter Thuza – nicht so gern tief ins Becken hinein, mag es aber, wenn die Pfleger sie abduschen. Nach dem Duschen und Baden sind die beiden Kleinen neuerdings sehr aufgedreht, schmeißen sich in den Sand und toben herum. Noch bevor der Zoo öffnet, werden sie morgens abgeduscht, damit sie gut abtrocknen können, bevor es auf die Außenanlage geht.

Entdeckertage Vögel am Wochenende

Bei den Entdeckertagen Vögel kann am Wochenende 22./23. April im Zoo Leipzig unter anderem der Kleine Soldatenara besucht werden. © Quelle: Zoo Leipzig

Am Wochenende 22. und 23. April lädt der Zoo zu den „Entdeckertagen Vögel“ ein. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr stehen Zoolotsen bereit, um mit kleinen Gruppen auf 90-minütige Vogelbeobachtungstour inklusive Fütterung einer Vogelart zu gehen. Dafür müssen extra Tickets gekauft werden (20 Euro). Bei den kommentierten Fütterungen in der Flamingo-Lagune, der Afrikahütte oder in der Großen Freiflugvoliere erzählen die Pfleger viel Interessantes. Auf dem Vorplatz von Gondwanaland können die Kinder Flamingos malen, basteln oder sich als solche schminken lassen. Dort stehen jeweils um 11 Uhr Tierpfleger für Fragen bereit. Der Zoo hält 95 verschiedene Vogelarten, darunter den Ara, das Zootier des Jahres. Er steht stellvertretend für die zahlreichen vom Aussterben bedrohten Vogelarten. Das komplette Programm der Entdeckertage gibt es auf der Website des Leipziger Zoos.