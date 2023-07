﻿Verschwundene Geräte auf Spielplätzen in Leipzigs Osten: Was steckt dahinter?

Autorin über das Schicksal der Verschickungskinder

In den 1950er- und 1960er-Jahren boomten Kuren für Kinder. Durch die Verschickungen sollten die Mädchen und Jungen aufgepäppelt oder diszipliniert werden. Bis in die Neunzigerjahre hielt sich die fragwürdige Praxis. Die Zahl der Betroffenen geht in die Millionen, einige leiden bis heute unter den Erlebnissen. Journalistin Lena Gilhaus hat ein Buch über die Verschickungskinder geschrieben.