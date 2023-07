Newsletter „LVZ Familie“

Aufatmen nach Polizei-Einsatz an Leipziger Schulen

Der Alarm über eine Warn-App ruft das SEK auf den Plan und versetzt Eltern wie Schüler in Sorge. Das war heute in der Tarostraße los. Außerdem in diesem Newsletter: Tipps fürs erste Ferienwochenende und ein Instagram-Account, den nicht nur Papas lustig finden.