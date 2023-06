﻿Apotheker-Streik in Leipzig: Was Patienten jetzt wissen müssen

Arbeitsniederlegung am 14. Juni

Am 14. Juni werden viele Apotheker in Leipzig ihre Türen nicht öffnen. Was sie fordern, weshalb sie ihrem Protest so drastisch Ausdruck verleihen und wie die Patienten trotzdem versorgt werden sollen.

