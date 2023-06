﻿Depression: Wie eine Leipziger Selbsthilfegruppe Betroffenen Halt gibt

„Selbsthilfegruppen spielen hochrelevante Rolle“

Selbsthilfegruppen seien für Menschen mit allen psychischen Erkrankungen „absolut wichtig in der Behandlung“, betont Professor Katarina Stengler. „Explizit bei uns spielen sie eine hochrelevante Rolle“, sagt die Direktorin des Zentrums für Seelische Gesundheit und Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios-Park-Klinikum. So pflege ihr Haus einen intensiven Kontakt zum „Leipziger Bündnis gegen Depression“, in dessen Wissenschaftlichen Beirat Stengler Mitglied ist. Selbsthilfegruppen seien umso wichtiger, wenn Menschen in psychischer Not sind und (noch) nicht auf ausreichende professionelle Angebote zugreifen können. Sie könnten professionelle Angebote aber nicht ersetzen, betont Stengler.