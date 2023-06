﻿St. Georg nimmt eigene Abteilung für Radiologie in Betrieb

Leipzig. Das Klinikum St. Georg nimmt eine eigene Abteilung für Nuklarmedizin in Betrieb. Mit zwei neuen Großgeräten sollen sich Diagnostik und Therapie der rund 5000 Krebspatienten verbessern, die jedes Jahr in der Delitzscher Straße behandelt werden. 7,7 Millionen Euro wurden investiert – aus Eigenmitteln, wie Geschäftsführerin Iris Minde betont. 

Eine Besonderheit ist das so genannte SPECT-CT – ein Computertomograph, der die Funktion verschiedener Organe detailliert erkennbar macht. So werden etwa der Abfluss aus den Nieren, die Durchblutung des Herzens oder der Knochenstoffwechsel dargestellt. Das neue Gerät ist das erste seiner Generation, das deutschlandweit installiert wurde, wie Professor Arndt-Oliver Schäfer erklärt, Chefarzt der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin. Das zweite Gerät, ein PET-CT, ist ein Computertomograph, der die speziellen Eigenschaften von Tumorgewebe auf molekularer Ebene darstellt.

„Tumorprozesse früher darstellbar“

Mit der neuen Ausstattung sei zum Beispiel eine sehr viel genauere Bildgebung von Lymphknoten und Knochen im Rahmen der Krebsdiagnostik möglich, sagt Schäfer. Somit könnten die weitere Diagnostik und Therapie verfeinert sowie Strahlenbelastung und Untersuchungszeiten deutlich reduziert werden. „Tumorprozesse lassen sich zudem deutlich früher darstellen als bislang“, erklärt Abteilungsleiterin Dr. Theresa Kluge. Außerdem kann der Körper mit den neuen Geräten auf mögliche Entzündungsherde gecheckt werden.

Einige Untersuchungen seien im St. Georg bislang nicht möglich gewesen, so Kluge. Das ändert sich ab dem 20. Juni. Dann wird in ihrer Abteilung der erste Patient in Empfang genommen. Bislang befand sich die Nuklearmedizin in einer Kooperationspraxis auf dem Klinikgelände – die neue Einheit ist im Haus 21 untergebracht.

