﻿Nach Behördenumzug in Leipzig: Was wird aus dem alten Gesundheitsamt?

Leipzig. Was wird aus der alten Villa des Gesundheitsamtes in der Friedrich-Ebert-Straße 19 A? Die Frage stellt sich nach dem Wegzug der Behörde an den neuen Standort in der Rohrteichstraße (die LVZ berichtete). Schließlich ist das altehrwürdige und markante Gebäude ein kleines Schmuckstück. Bis zur Wende diente es der DDR-Staatssicherheit lange Zeit als Kreisdienststelle.

Ein Eigentümerwechsel steht offenbar nicht bevor. Das Haus gehört der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BGETEM) mit Sitz in Köln. Und auch am Nutzer wird sich wohl so schnell nichts ändern: „Die Stadt Leipzig ist weiter Mieterin des Gebäudes“, erklärt Christian Sprotte, Pressesprecher der BGETEM. Zurzeit werde das Gebäude lediglich renoviert.

„Die Stadtverwaltung wird das Objekt weiterhin als Standort führen“, teilt das Referat für Verwaltungsunterbringung mit. Abgesehen von der Renovierung seien keine von der Stadtverwaltung initiierten Bauarbeiten vorgesehen. „Nach Abschluss der Maßnahmen sollen städtische Einheiten in das Objekt einziehen“, so die Stadt weiter. „Welche das sein werden, befindet sich noch in der internen Abstimmung.“

Unverändert bleibe der Standort als Anlaufstelle bestehen – und zwar für die Beauftragte für Seniorinnen und Senioren sowie für die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen. Zudem sei das Gesundheitsamt weiterhin am Standort Gustav-Mahler-Straße (direkt nebenan) zu erreichen. Neuer Hauptstandort des Gesundheitsamtes ist seit Anfang Mai allerdings die Rohrteichstraße.