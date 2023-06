﻿Pflege-Krise: Leipziger Ehepaar demonstriert gegen steigende Kosten

Leipzig. Brita Will (80) hat die Faxen dicke. Dass die Kosten für die Pflege ihres schwer an Alzheimer erkrankten Manns Fritz (86) seit Jahren steigen – daran hat sie sich schon fast gewöhnt. Aber seit einiger Zeit dreht sich die Kostenschraube immer schneller. Brita Will macht sich Sorgen, dass es mit der eigentlich halbwegs anständigen Rente bald nicht mehr reichen könnte. Mit einer kleinen Demonstration in der Grimmaischen Straße hat sie am Freitag auf die Situation vieler Pflegender und Pflegebedürftiger aufmerksam gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fritz Will hat Pflegegrad 5 – er ist komplett auf fremde Hilfe angewiesen, kann nichts mehr allein verrichten. Die Preise für Pflegemittel und Windeln seien gerade erst wieder gestiegen, berichtet Brita Will. Und die Tagespflege wird auch teurer. Die 80-Jährige befürchtet, dass ihr Mann seine Würde verliert, wenn sie die Preise eines Tages vielleicht nicht mehr bezahlen kann. „Wenn es so weiter geht, dann kann ich ihn bald nicht mehr in die Tagespflege schicken“, berichtet die Seniorin, die sich sonst rund um die Uhr um ihren Fritz kümmert – mit Unterstützung eines Pflegedienstes, der morgens und abends kommt. Die Tagespflege gebe ihrem Mann aber wichtige Impulse – und entlastet natürlich auch sie ein wenig.

Lesen Sie auch

„Ich fordere, dass man den Pflegenden, die sich zu Hause kümmern, nicht permanent in die Tasche greift“, sagt Brita Will und kritisiert, dass zugleich große Summen für Waffen ausgegeben werden. Für ihre kleine Protestaktion habe sie viel Zustimmung von Passanten erhalten, freut sich die Leipzigerin.

LVZ