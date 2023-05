﻿Wie die deutsche Bürokratie den Pflegekräften Rückenschmerzen bereitet

Forsa-Umfrage „Pflege in Deutschland“

Nicht der Fachkräftemangel, sondern die Bürokratie im Alltag macht Peter Burkowsky vom ambulanten Johanniter-Pflegedienst Leipzig-Nord am meisten zu schaffen. Bei den Johannitern in Leipzig kümmern sich insgesamt 150 Pflegefachkräfte um knapp 500 Patienten.

Das Pflegesystem in Deutschland könnte kollabieren, fürchtet Peter Burkowsky. Das liegt nicht nur am Personalmangel. Der Leipziger Altenpfleger nennt noch andere Gründe und erklärt, was ihn antreibt.

