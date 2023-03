﻿Ärztebereitschaft in Leipzig: So läuft der Kindernotdienst ab Juli

Leipzig. Die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) zur Neuregelung des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes ab Juli hatten im Vorfeld für Diskussionen unter Leipzigs Pädiatern gesorgt. Doch bei einem Gespräch am Mittwoch wurden einige Bedenken niedergelassener Kinderärzte offenbar ausgeräumt.

Ab dem 1. Juli soll die Praxis von Claudia Fiegert, das frühere Kindernotfallzentrum in der Thonbergklinik, ihre Bereitschaftsdienste nochmals reduzieren – die entstehende Lücke wird die kinderärztliche KVS-Bereitschaftspraxis am Standort des Klinikums St. Georg übernehmen. Konkret entfallen dann an der Thonbergklinik die Notdienste an Montagen, Dienstagen und Donnerstagen (19 bis 21 Uhr).

Der neue Dienstplan

Und so sieht der neue kinderärztliche Notdienst ab 1. Juli aus: Die Bereitschaftspraxis Fiegert (Riebeckstraße 65) bietet mittwochs und freitags von 14 bis 19 Uhr sowie an Wochenenden, Feier- und Brückentagen von 8 bis 13 Uhr einen Notdienst an. Die kinderärztliche KVS-Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg bleibt bestehen und erweitert ihre Öffnungszeiten. Sie ist dann montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr, mittwochs und freitags von 14 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden, Feier- und Brückentagen von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Einige Kinderärzte hätten die KVS-Bereitschaftspraxis künftig lieber an der zentraler gelegenen Uni-Kinderklinik gesehen – so wie auch in anderen Städten. Die KVS hingegen betont, dass der Standort am St. Georg etabliert sei und gut angenommen werde.

Nach einem Gespräch mit der KVS am Mittwoch sagt auch Dr. Melanie Ahaus, Mitglied im Vorstand des Kinderärztenetzes Leipzig: „Für den Moment sind wir mit der Lösung sehr zufrieden.“ Langfristig gebe es aber durchaus die Möglichkeit, die pädiatrische KVS-Bereitschaftspraxis an der Uniklinik anzusiedeln, erklärt Ahaus, die auch Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen ist.