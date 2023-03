﻿Ernährungsexpertin der Uniklinik Leipzig: Leute sollen mehr selbst kochen

Der Tag der gesunden Ernährung am 7. März wurde öffentlich kaum wahrgenommen. Dabei ist es bitter nötig, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was Zuhause auf den Tisch kommt. Eine Expertin der Uniklinik Leipzig gibt Tipps.

Leipzig. Was passieren kann, wenn man die falschen Sachen isst – das sieht Dr. Charlotte Ackmann jeden Freitag in ihrer Sprechstunde für gastroenterologische Ernährungsmedizin an der Uniklinik Leipzig. Deswegen ist der Internistin eine umfangreiche Aufklärung so wichtig – zumal viele vom Tag der gesunden Ernährung am 7. März gar nichts mitbekommen haben. Noch immer machen sich zu viele Menschen zu wenig Gedanken über Lebensmittel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten, die in Charlotte Ackmanns Sprechzimmer Platz nehmen, leiden an Mangelernährung oder ernährungsbedingten Erkrankungen. Da geht es zum Beispiel um Zöliakie – eine durch Glutenunverträglichkeit ausgelöste chronische Erkrankung. Aber es landen zudem viele Patienten hier, die an Mangelernährung und deren Folgen leiden. Zwar führen auch bestimmte Erkrankungen dazu, dass Nahrung insgesamt oder einzelne Nährstoffe nicht richtig verarbeitet werden. Doch vor allem das eigene Essverhalten ist von enormer Bedeutung: „Unsere Ernährung spielt bei fast allen nicht-übertragbaren Erkrankungen eine Rolle – sowohl für die Entstehung als auch für die Behandlung“, sagt Ackmann. „Die Wahl unserer Nahrungsmittel bestimmt bei vielen Krankheiten, ob wir daran erkranken oder nicht. Gleichzeitig ist dies der Bereich, den wir am einfachsten und schnellsten selbst beeinflussen können, indem wir unseren Speiseplan entsprechend gesund gestalten.“

Dr. Charlotte Ackmann leitet die Sprechstunde für gastroenterologische Ernährungsmedizin am UKL. © Quelle: Stefan Straube

Möglichst vielseitig und möglichst frisch – das ist Ackmanns Generaltipp. Je mehr selbst gekocht wird, umso besser. Stark verarbeitete Lebensmittel wie in vielen Fertigprodukten seien generell nicht gut für den Organismus. Diese Produkte enthalten oft zu viel Zucker, Salz und Fett. Was dagegen verloren geht, sind Vitamine und andere Mikronährstoffe, die wir aber unbedingt brauchen. Wenn sie fehlen, könne das gravierende Folgen für die Gesundheit haben, die oft auch unumkehrbar sind, so Ackmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fleisch sollte selten auf den Teller kommen. „Die Empfehlung hier lautet: Maximal 300 Gramm pro Woche – und zwar insgesamt für alle Fleischprodukte“, rät Ackmann. Bei rotem Fleisch, also Rind, Schwein oder Lamm, gebe es einen klaren Zusammenhang zwischen häufigem Konsum und einem erhöhten Risiko, an Krebs zu erkranken. Eine Eisenzufuhr solle deshalb nicht nur über Fleisch, sondern auch in Form von Hülsenfrüchten oder Nüssen erfolgen, so die Expertin.