﻿Mediziner Thomas Lipp: „Die Leute gehen zu viel zum Arzt“

Leipzig. Dr. Thomas Lipp nimmt kein Blatt vor den Mund: Deutschlands Gesundheitswesen, so seine Analyse, liegt am Boden. Der Chef des Sächsischen Hartmannbundes erstellt im Interview eine Mängelliste und zeigt Wege aus der Krise auf.

Herr Dr. Lipp, Deutschland hat immer noch eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Sie sehen das anders.

Nach OECD-Daten sind wir teils im unteren Drittel. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist zwar besser als im OECD-Durchschnitt. Trotzdem ist die Lebenserwartung niedriger als im Schnitt und die Rate der Chroniker höher, obwohl wir inzwischen nach den USA das zweitteuerste Gesundheitswesen der Welt haben. Die Politiker klären die Bevölkerung darüber nicht auf. Stattdessen wird sie systematisch betrogen.

Worin genau besteht der Betrug?

Den Menschen wird nicht gesagt, dass sich gewohnte Standards schon jetzt nicht mehr halten lassen, dass unser Gesundheitssystem eben nicht mehr Weltklasse ist. Es ist ineffizient, es werden enorme Ressourcen verschleudert. Wir haben die meisten Betten, die meisten Pflegekräfte, die meisten Ärzte.

Aber wir sprechen doch von einem Personalmangel bei Ärzten und Pflegekräften.

Ärztemangel? Es gibt eine groteske Fehlverteilung von Ressourcen. 1990 hatten wir 238.000 Ärzte, heute sind es 416.000. In Deutschland gibt es ein Drittel mehr Ärzte als im OECD-Schnitt. Und die Leute gehen zu viel zum Arzt – im Schnitt 20 mal im Jahr, in Schweden sechsmal.

Woran liegt das?

An systemimmanenten Fehlanreizen. In vielen Ländern ist es so: Ein Arzt bekommt eine Patientenpauschale für ein Jahr und managt den Umgang mit diesem Patienten. In Deutschland muss ein Diabetiker mit Bluthochdruck einmal im Quartal zur Blutabnahme in die Praxis kommen und alle 90 Tage ein neues Rezept abholen. Warum reicht es nicht, wenn ein mündiger Patient einmal im Jahr in die Praxis kommt, dann erhält er sein Rezept für zwölf Monate – und nur, wenn etwas auffällig ist, sucht er die Praxis außer der Reihe auf? Oder mit Blick auf die Kliniken: Im Rahmen einer Blinddarm-OP werden als Nebenbefund Gallensteine diagnostiziert. Dann wird nicht beides erledigt. Man schickt den Patienten erstmal nach Hause, und es gibt eine Wiedereinweisung für die Galle. Weil es sonst schlechter vergütet wird. Das ist ein Grund für die vielen Krankenhausaufenthalte. Diese völlige Ressourcenverschleuderung ist auch ein Grund dafür, dass wir keine erstklassige Medizin mehr haben – ambulant wie stationär.

Zur Person Dr. Thomas Lipp ist seit 1992 niedergelassener Allgemeinmediziner in Leipzig und Vorsitzender des Sächsischen Hartmannbunds, der die Interessen von bundesweit mehr als 70.000 Medizinerinnen und Medizinern sowie Zahnärztinnen und Zahnärzten vertritt. Der 62-Jährige lebt mit seiner Familie in Leipzig.

Können Sie das näher erklären?

Ich erkläre es mal für die ambulante Praxis. In Schweden und Deutschland ist die gesamte Behandlungszeit eines Arztes pro Jahr gleich. Der Hausarzt behandelt täglich etwa 50 Patienten, in Schweden sind es 10 bis 15. Ich habe also weniger Zeit pro Patient. Ein Patient in Deutschland kommt fünfmal im Jahr für fünf bis sechs Minuten in die Praxis, in Schweden hat der Arzt im Schnitt 25 Minuten. Wo ist die Qualität besser? Für einen Arzt bedeutet diese atomisierte Behandlungszeit zugleich, dass der ohnehin hohe bürokratische Aufwand noch weiter steigt und dass auch er in Summe unzufrieden ist. Da ist immer das Gefühl: Ich habe den Patienten nicht so versorgt, wie ich es gern tun würde.

Wo werden noch Ressourcen vergeudet?

Aus meiner Sicht sind ein Drittel aller Behandlungen unnötig. Das liegt mit daran, dass zum Beispiel der Behandlungserfolg bei einem Diabetes anhand bestimmter Blutwerte bemessen wird. Aber es kann doch nicht meine Aufgabe sein, in mehreren Sitzungen die Laborwerte exakt einzustellen, damit ein Patient vielleicht zwei Jahre länger lebt. Der Patient muss doch selber entscheiden, wie er leben will und wie er sich fühlt. In anderen Ländern geht es um das Gesundheitsempfinden und die Zufriedenheit des Patienten. Bei uns geht es um Werte.

Welche Erkenntnisse über unser Gesundheitssystem hat uns die Corona-Pandemie gebracht?

Sie hat uns vor Augen geführt, was alles falsch läuft. 2014 hatten Fachleute aufgezeigt, wie man sich gegen eine Pandemie durch ein Corona-Virus wappnet. Die Politik hat überhaupt nicht darauf reagiert. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) hatten die Aufgabe, für ihre niedergelassenen Ärzte Schutzkleidung vorzuhalten – es war praktisch nichts da. Und die Beratung der Politik erfolgte in der Pandemie rein virologisch; Epidemiologen und Soziologen blieben außen vor. Oder Experten der Geriatrie – wir hatten mit die meisten Toten unter der alten Bevölkerung. Die Folgen für die Kinder sind bei uns auch besonders schwerwiegend. Es gab viele Fehlentscheidungen – vor allem das Schließen von Kindergärten und Schulen. Es war doch relativ früh klar, dass Alte gefährdet waren und Kinder weniger. Danach hätte man die Maßnahmen ausrichten müssen. Wie in Schweden. All das hat gezeigt: Deutschland ist unfähig, mit einer Pandemie umzugehen.

Dazu gibt es auch andere Sichtweisen.

Unsere politischen Strukturen haben versagt. Es gibt einen Bundestag, 16 Länder, 380 Gesundheitsämter – und es gibt kein Durchgriffsrecht und keine Informationsstrukturen innerhalb dieses Systems. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Intensivbetten es gibt. Wir wissen nicht, wie viele Coronaerkrankte es gab. Die Pandemie hat gezeigt: In Deutschland fehlt eine klare und einheitliche Datenstruktur. So können wir Gesundheit nicht managen. Das Klischee stimmt leider: Im deutschen Gesundheitssystem des 21. Jahrhunderts ist das wichtigste Datentransportsystem das Fax, und es gibt immer noch Probleme bei der Netzabdeckung. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist genauso effektiv wie die Planung und Umsetzung des Berliner Flughafens: Wir haben da 15 Milliarden Euro reingesteckt – und fast nichts funktioniert.

Sind nicht auch viele Ärzte der Digitalisierung gegenüber wenig aufgeschlossen?

Ja – aber nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil die Planung schlecht ist. Es wird alles so langsam umgesetzt, dass es schon während der Umsetzung technologisch überholt ist. Und: Um einen technologischen Sprung zu schaffen, müsste man doch diejenigen vorübergehend belohnen, die von Beginn an mitmachen. Für einen niedergelassenen Arzt gibt es aber einen Abschlag von 20 Prozent, wenn er einen Patienten per Videosprechstunde behandelt, damit der mit seiner Erkältung nicht in die Praxis kommt. Und am Ende wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen auch noch über den Missbrauch von Beitragsgeldern finanziert.

Inwiefern?

Die Kassenbeiträge sind für die Behandlung da, nicht für Strukturentwicklung, die aus Steuern bezahlt werden müsste. Das ist ein Hauptgrund dafür, dass die Finanzen im Gesundheitswesen nicht reichen.

Wie könnte Digitalisierung uns konkret im Gesundheitswesen helfen?

Sie können keinen jungen Arzt mit einem Programm in ein kleines Dorf zwingen, in dem es keinen Supermarkt und keinen Bäcker mehr gibt. Sie können aber eine Schwester anstellen, die sich bei Bedarf per Video mit einem Arzt in Leipzig verbindet. Verbünde von Ärzten könnten unterversorgte Gebiete, zum Beispiel im Erzgebirge, erheblich entlasten – mit einem Schwesternmodell und Videoärzten aus einer oder mehreren Großstädten. Wir könnten so rund 60 Prozent aller Fälle per Video lösen – einen Bauch kann ich so natürlich nicht untersuchen. Das könnten wir mal fünf Jahre lang versuchen und dann evaluieren.

Klingt gut.

Die KV will es aber nicht. Weil wir die anderen 40 Prozent nicht behandeln können, dürfen wir es nicht machen. Das meine ich mit Fehlverteilung: Praxen in der Großstadt, die die Versorgung in der Fläche verbessern könnten, dürfen es nicht. Dabei wäre der Ansatz auch für die hausärztlich unterversorgte Region Torgau denkbar.

Wo hakt es noch in Sachen Digitalisierung?

Ein Austausch von Patientendaten zwischen Praxen, Kliniken und Apotheken würde Mehrfachuntersuchungen verhindern, Therapien besser abgleichen und so am Ende zudem Kosten sparen. Solche Schnittstellen fehlen bis heute – auch weil es Anbieter von Praxis-Verwaltungssystemen verhindern, die den Markt dominieren. Es gibt Kliniken ohne Datenflüsse zwischen einzelnen Abteilungen. Auch der Rettungsdienst ließe sich digital deutlich entlasten.

Wie das?

Wir könnten in Leipzig ein neues System für medizinische Notfälle in Heimen aufbauen. Etwa 50 Prozent aller Fälle im Not-, Rettungs- und Bereitschaftsdienst betreffen Pflegeheime. Dort wird auch bei Bagatellen viel zu oft der Notarzt gerufen, weil das Personal sich absichern muss. Man könnte jedes Heim für je 15.000 Euro mit Videotechnik und einfachen Diagnosegeräten ausstatten. Das Personal stellt den Patienten einem Videoarzt in der Rettungsleitstelle vor. Der entscheidet, ob es Bedarf gibt, ob ein Notarzt hin muss oder ob es reicht, wenn am nächsten Tag der Hausarzt kommt.

Ist man mit der Elektronischen Patientenakte (Epa) wenigstens auf dem richtigen Weg?

Was soll alles auf die Epa? Wer soll sie befüllen? Wie regelt man die Zugriffsrechte? Es ist extrem vieles ungeklärt. Weil alles bis ins kleinste Detail durchdefiniert werden soll. Weil fast 100 Leute aus zig Interessenverbänden in dem Gremium sitzen, das darüber befindet. Was soll da rauskommen?

Was muss sich noch ändern im Gesundheitswesen?

Die Bürokratie, die zwischen 30 und 60 Prozent der ärztlichen Arbeitszeit ausmacht, muss runter. Man muss die Praxen von sozialen Aufgaben befreien: Bei mir saß neulich eine berufstätige Frau mit drei Kindern, der der Mann weggelaufen ist. Sie ist nicht krank, sie ist erschöpft, fertig mit der Welt. Ich kann ihr nicht wirklich helfen; ich weiß nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Wenn ich eine Sozialarbeiterin hätte, würde das allen etwas bringen. Man könnte vieles delegieren. Ich würde 30 Prozent meiner Aufgaben an Sozialarbeiter, Physiotherapeuten oder Gemeindeschwestern abgeben. Die heutige Krankenpflege ist mir in vielen Bereichen ebenbürtig; manches können die besser als ich. Wenn es nötig ist, bin ich da. Ansonsten könnte ich mich um die anderen kümmern.

Zurzeit wird viel über die Zukunft der Krankenhäuser und die regionale Versorgung diskutiert.

Wir müssen weg von diesem regionalen Denken einer kompletten Vollversorgung vor der eigenen Haustür. Die Leute fahren für einen Wochenendurlaub in den Harz oder an die Ostsee, aber für ihre Schulter-Operation sind 50 Kilometer zu viel.

Sind die Organisationsstrukturen, die zahlreichen Krankenkassen und Verbände im Gesundheitswesen noch zeitgemäß?

Kassen, Krankenhausgesellschaften, Ärztekammern, die Kassenärztliche Vereinigung als Selbstverwaltung der Ärzte – alle verteidigen den Status quo ihrer Interessengruppen. Sie verwalten einen desolaten Ist-Zustand, aber sie gestalten unser Gesundheitssystem nicht für die Zukunft. Sie könnten es, weil dort kompetente Leute sitzen. Aber sie dürfen es nicht, weil es nicht ihre Aufgabe ist.

Egal, was wir tun: Eine Herausforderung bleiben die Kosten des Gesundheitswesens…

Wenn man meine Vorschläge umsetzt, würde das keine Kosten senken, aber die Versorgung verbessern. Klar ist: Die immer besseren, aber auch immer individuelleren Therapien verschlingen immer mehr Geld – bei wegbrechenden Beitragszahlern und höheren Defiziten der Kassen. Patienten müssten ein Stück weit an den direkten Behandlungskosten beteiligt werden – natürlich sozial verantwortlich organisiert. Anders geht es nicht, und wir machen den Leuten auch was vor: Es müssen sonst Leistungen gekürzt werden.