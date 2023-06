﻿Herzzentrum Leipzig: Künstliche Lunge rettet kleinem Karl-Gustav das Leben

Leipzig. Fünf Wochen Krankenhausaufenthalt und langes Bangen liegen hinter Sylvana, Enrico und ihrem Sohn Karl-Gustav. Der ist erst anderthalb alt und wurde am 3. Mai ins Krankenhaus eingeliefert.

Was anfangs wie ein harmloser Virusinfekt aussah, entwickelte sich in kurzer Zeit zur schweren Lungenentzündung mit akutem Lungenversagen. Wegen anhaltend hohen Fiebers, schlechter Sauerstoffsättigung und der Entzündung kam Karl-Gustav erst auf die Kinderintensivstation des Klinikums St. Georg. Dennoch entwickelte sich sein Zustand immer dramatischer: Trotz dauerhafter Beatmung fiel die Sauerstoffsättigung weiter – der Kleine schwebte in Lebensgefahr. Das Lungengewebe war so stark entzündet, dass ein Sauerstoffaustausch nicht mehr möglich war. „In diesen Stunden mussten wir zusehen, wie es ihm immer schlechter ging“, erinnert sich Mama Sylvana an jenen 15. Mai. „Bis dahin war uns auch nicht bewusst, dass die Situation so ernst war.“

Behandlung war auch für das Herzzentrum eine Premiere

Karl-Gustav benötigte dringend einen Platz an der künstlichen Lunge (Ecmo), die das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff anreichert. Für den Kleinen stand aber lediglich in der Universitätsklinik Bonn ein geeigneter Behandlungsplatz zur Verfügung, und für den Transport bis dorthin war er nicht stabil genug. Doch dann gab es Rettung direkt aus Leipzig: Das Herzzentrum nahm den Jungen auf. Die dortige Kinderkardiologie behandelte Karl-Gustav mit einem hochspezialisierten Ecmo-Verfahren – allerdings setzte die Abteilung diese Methode zum ersten Mal ein. „Umso größer ist unsere Freude, dass die Behandlung so gut verlaufen ist“, sagt Dr. Michael Weidenbach, Oberarzt der Kinderintensivstation am Herzzentrum. „Das ist für uns ein großer Erfolg, den wir nicht nur unserem Team der Kinderintensivstation und der Kardiotechnik verdanken, sondern auch der Zusammenarbeit mit Professor Andreas Müller von der Neonatologie und Kinderintensivstation der Universitätsklinik Bonn.“

Eine Woche lang war der kleine Junge an die Lungenmaschine angeschlossen, die seinen Körper dauerhaft mit Sauerstoff versorgte und ihm das Leben rettete. Nun ist er auf dem Weg der Genesung. „Als Karl-Gustav ins Herzzentrum Leipzig verlegt werden konnte und klar war, dass dort ein Ecmo-Platz für ihn bereitsteht, waren wir sehr erleichtert“, berichtet Papa Enrico. „Die Ärzte haben nicht nur unseren Sohn rund um die Uhr betreut, sondern auch uns als Eltern emotional aufgefangen und all unsere Fragen beantwortet – das Engagement war unglaublich.“

Aggressives Adenovirus als Ursache

Die Ursache für die Lungenentzündung und das akute Atemnotsyndrom war ein sehr aggressiver Typ des Adenovirus. Seit der Behandlung mit dem Lungenersatzverfahren hat sich Karl-Gustav gut erholt und konnte am Freitag in die medizinische Rehabilitation nach Kreischa entlassen werden.

LVZ