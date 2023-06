„Katastrophale Kommunikation“: Kritik an Klinikleitung am St. Georg Leipzig

Leipzig. Das Klinikum St. Georg steckt in einer finanziellen Krise – im Frühjahr musste die Stadt mit einem millionenschweren Kredit aushelfen, um die Insolvenz abzuwenden. Doch das Haus hat noch ein anderes Problem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frühere und aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten von einer „katastrophalen Kommunikation“, von einem „autokratischen System“, einem „Führungsstil aus dem letzten Jahrhundert“. Es mangele seitens der Geschäftsführung an Respekt, Wertschätzung und Empathie. Wer Geschäftsführerin Iris Minde (61) einmal widersprochen habe, sei schnell unten durch. Kritik an Plänen oder Entscheidungen sei grundsätzlich unerwünscht. „Selbst einfache Nachfragen wurden mitunter als Majestätsbeleidigung verstanden“, erinnert sich ein ehemaliger Mitarbeiter.

Lesen Sie auch

„Wer sich äußert, muss massive Restriktionen fürchten, die meisten sind deshalb sehr zurückhaltend – ein Gros der Kollegen arrangiert sich mit der Situation, geht aber in die innere Isolation.“ In einem Schreiben an einen der Aufsichtsräte vom vergangenen Sommer, das der LVZ vorliegt, wird moniert, dass von Umstrukturierungen betroffene Abteilungsleiter im Vorfeld nicht oder zu spät von den Plänen erfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

St. Georg will sich „auch kommunikativ weiterentwickeln“

Die Klinikchefin nimmt auf LVZ-Anfrage konkret keine Stellung zu den Vorwürfen; in einer Antwort teilt das St. Georg unter anderem mit, „dass im Rahmen der Entwicklung des Unternehmens gerade auch in der Phase der Pandemie und jetzt in ihrer Folge unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen, bei denen wir nicht alle Wünsche berücksichtigen können“. Man werde das Unternehmen „auch kommunikativ weiterentwickeln“.

Aufsichtsratschef Torsten Bonew räumt im LVZ-Interview „kommunikative Fehler“ ein. Erstmals hatte sich bereits im März eine Vertreterin des Aufsichtsrats öffentlich kritisch geäußert: Am St. Georg sei „deutlich mehr Information, Mitsprache und Beteiligung“ nötig, sagte Grünen-Stadträtin Katharina Krefft.

LVZ